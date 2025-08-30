افتتاح دو خط از کمربندی دورود پس از ۱۲ سال در دهه فجر؛ گامی مهم در بهبود ترافیک شهری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر بیرانوند فرماندار دورود امروز گفت: در شهرستان ۲۷ پروژه با اعتباری بیش از ۳۳۶ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح شد.

فرماندار دورود گفت: ۸ پروژه پیشران زیرساختی در دورود د ۴۵ پروژه اقتصادی و عمرانی در دورود وحود دارد.

وی افزود: کمربندی شهر دورد ۱۲ سال از زمان پروژه می‌گذرد و بخشی از زمین اراضی مردم تملک نشده بود که تأمین اعتبار شد.

بیرانوند بیان کرد: عملیات اجرایی کمربندی در حال انجام است که تا دهه فجر دو خط این کنارگذر افتتاح می‌شود.

وی گفت: پروژه کمربندی شهرستان دورود در استان لرستان، یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی این استان به‌شمار می‌رود که پس از گذشت نزدیک به ۱۲ سال از آغاز عملیات اجرایی، در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

فرماندار دورود گفت: با وجود پیشرفت‌های فیزیکی متعدد، به دلیل مشکلاتی همچون تملک اراضی، کمبود اعتبار و معارضان محلی، تکمیل آن با تأخیر مواجه شد. طول اصلی این پروژه ۱۲ کیلومتر است و با احتساب رمپ‌ها، ورودی‌ها و خروجی‌ها، به ۱۶ کیلومتر می‌رسد.

بیرانوند اظهار کرد: این پروژه به‌عنوان یکی از اولویت‌های توسعه‌ای استان لرستان، به‌ویژه شهرستان دورود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با تکمیل کمربندی دورود، مشکلات ترافیکی این شهرستان که به‌عنوان یکی از شهر‌های صنعتی و ترانزیتی کشور محسوب می‌شود، کاهش خواهد یافت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه تسریع خواهد شد.