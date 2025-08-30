افتتاح دو خط از کمربندی دورود پس از ۱۲ سال در دهه فجر؛ گامی مهم در بهبود ترافیک شهری

فرماندار دورود گفت: کمربندی شهر دورد ۱۲ سال از زمان پروژه می‌گذرد و بخشی از زمین اراضی مردم تملک نشده بود که تأمین اعتبار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر بیرانوند فرماندار دورود امروز گفت: در شهرستان ۲۷ پروژه با اعتباری بیش از ۳۳۶ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح شد.

فرماندار دورود گفت: ۸ پروژه پیشران زیرساختی در دورود د ۴۵ پروژه اقتصادی و عمرانی در دورود وحود دارد.

وی افزود: کمربندی شهر دورد ۱۲ سال از زمان پروژه می‌گذرد و بخشی از زمین اراضی مردم تملک نشده بود که تأمین اعتبار شد.

بیرانوند بیان کرد: عملیات اجرایی کمربندی در حال انجام است که تا دهه فجر دو خط این کنارگذر افتتاح می‌شود.

وی گفت: پروژه کمربندی شهرستان دورود در استان لرستان، یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی این استان به‌شمار می‌رود که پس از گذشت نزدیک به ۱۲ سال از آغاز عملیات اجرایی، در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

فرماندار دورود گفت: با وجود پیشرفت‌های فیزیکی متعدد، به دلیل مشکلاتی همچون تملک اراضی، کمبود اعتبار و معارضان محلی، تکمیل آن با تأخیر مواجه شد.  طول اصلی این پروژه ۱۲ کیلومتر است و با احتساب رمپ‌ها، ورودی‌ها و خروجی‌ها، به ۱۶ کیلومتر می‌رسد.

بیرانوند اظهار کرد: این پروژه به‌عنوان یکی از اولویت‌های توسعه‌ای استان لرستان، به‌ویژه شهرستان دورود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.  با تکمیل کمربندی دورود، مشکلات ترافیکی این شهرستان که به‌عنوان یکی از شهر‌های صنعتی و ترانزیتی کشور محسوب می‌شود، کاهش خواهد یافت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه تسریع خواهد شد.

برچسب ها: طرح های راکد ، لرستان
خبرهای مرتبط
علت ماندگاری انقلاب اسلامی مردمی بودن آن است
تخصیص اعتبار ۹۰ میلیارد ریالی برای تکمیل فرهنگسرای بن
نهضت احیای واحدهای راکد صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی فاضلاب در قلب طبیعت؛ وقتی گهر هم نفس کم می‌آورد
از کنترل سیلاب تا گردشگری؛ دستاوردهای چندوجهی سد کمندان
زنان، پیشتاز عرصه سوادآموزی در لرستان
پرواز لک‌لک‌ها در بدرقه ماه نو
کالاهای خاک‌خورده در انبارها، سرمایه‌های تازه اقتصاد لرستان شدند
پناهگاه شهرداری؛ مقصد سگ‌های بی‌صاحب خرم‌آباد
دلفان؛ زنبورستان طلایی ایران با برداشت یک‌هزار تن عسل در سال
از خوشه‌های زرین تا ارزآوری؛ آینده صادرات گندم لرستان
۷۷ درصد خانه‌های روستایی لرستان ایمن شدند
آخرین اخبار
از خوشه‌های زرین تا ارزآوری؛ آینده صادرات گندم لرستان
۷۷ درصد خانه‌های روستایی لرستان ایمن شدند
دلفان؛ زنبورستان طلایی ایران با برداشت یک‌هزار تن عسل در سال
پناهگاه شهرداری؛ مقصد سگ‌های بی‌صاحب خرم‌آباد
کالاهای خاک‌خورده در انبارها، سرمایه‌های تازه اقتصاد لرستان شدند
پرواز لک‌لک‌ها در بدرقه ماه نو
از کنترل سیلاب تا گردشگری؛ دستاوردهای چندوجهی سد کمندان
زنان، پیشتاز عرصه سوادآموزی در لرستان
آلودگی فاضلاب در قلب طبیعت؛ وقتی گهر هم نفس کم می‌آورد
افتتاح خط ۳۰ اینچ نفت ترش؛ توسعه انرژی در لرستان به مرحله جدید رسید
طبیعت لرستان آماده استقبال از گردشگران بومی و خارجی
ماهوردشت لرستان مقصد نوین گردشگران
بازگشت «کیوار» به خط تولید؛ جان تازه‌ای برای صنعت لبنیات لرستان
وعده‌های ناتمام پرداخت تسهیلات در گذر ۶ سال بعد از سیل ۹۸
ساخت نخستین کارخانه تولید کود کلات کشور در لرستان
لرستان، قطب بی‌رقیب گردوی ایران
لرستان دروازه تازه صادرات صنایع دستی ایران
روند کند بازسازی جاده‌ها پس از سیل ۱۳۹۸ در لرستان
سومین نیروگاه خورشیدی شرکت نفت در لرستان عملیاتی شد
کمبود زیرساخت‌ها؛ مانع اقامت گردشگران در لرستان
پرورش ماهیان زینتی؛ از بروجرد به بازارهای جهانی
افزایش چشمگیر حمایت‌های مالی از مددجویان لرستان
افتتاح دو خط از کمربندی دورود پس از ۱۲ سال در دهه فجر؛ گامی مهم در بهبود ترافیک شهری
چگنی قطب تولید سنگ گوهره در جهان؛ تولید سالانه بیش از یک میلیون تن
وجود ۲۷۰۰ پروژه بر زمین مانده میراث فرهنگی در کشور
میراث هزارساله پل تاریخی کشکان از ریزش و تخریب نجات پیدا می‌کند
تصفیه خانه سلسله تا دو سال آینده به بهره برداری می‌رسد
کارخانه آهک هیدراته پلدختر در ایستگاه وعده‌ها؛ از اعلام افتتاح در دی‌ماه تا انتظار برای آبان ۱۴۰۴
ناترازی برق لرستان؛ پای ماینرها و ادارات پرمصرف در میان است
پویش بخشش در لرستان