باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش کیودو نیوز، وزارت دفاع ژاپن روز جمعه بودجه بیسابقه ۸.۸ تریلیون ین (۵۹.۹ میلیارد دلار) را برای سال مالی ۲۰۲۶ با تمرکز بر موشکها و پهپادها درخواست کرد.
این درخواست شامل حدود ۱ تریلیون ین برای موشکهای «دور از دسترس» است که قادر به هدف قرار دادن اهداف در حالی که خارج از محدوده تهاجمی دشمنان هستند، میباشند؛ ۳۹.۲ میلیارد ین برای سلاحهای گلاید پرسرعت طراحی شده برای دفاع از جزایر دورافتاده جنوب غربی و ۳۰.۵ میلیارد ین برای موشکهای هدایتشونده مافوق صوت.
حدود ۵۱۷.۴ میلیارد ین برای تقویت قابلیتهای دفاع هوایی از طریق بهبود سیستمهای شناسایی و ردیابی موشک برنامهریزی شده است و ۳۱۲.۸ میلیارد ین برای خرید پهپادهای هوایی و زیرآبی کنار گذاشته خواهد شد.
بزرگترین بودجه اولیه این وزارتخانه در سال مالی ۲۰۲۵ با ۸.۵ تریلیون ین ثبت شد. ژاپن در سال ۲۰۲۳ تصمیم گرفته بود که برای پنج سال آینده ۴۳ تریلیون ین هزینه کند. تولید ناخالص داخلی این کشور آسیای شرقی در سال ۲۰۲۴، ۴ تریلیون ین بود.
این کشور به دلیل موضع صلحطلبانه پس از جنگ جهانی دوم تحت قانون اساسی مبنی بر نفی جنگ، بودجه دفاعی سالانه خود را تا سال ۲۰۲۲ کمتر از ۱٪ از تولید ناخالص داخلی نگه داشته بود اما در سال ۲۰۲۲، توکیو متعهد شد که بودجه دفاعی خود را تا سال مالی ۲۰۲۷ به ۲٪ از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد؛ در بحبوحه افزایش تنشها و وقوع جنگ روسیه و اوکراین که در اوایل همان سال آغاز شد.
این درخواست شامل هزینههای مربوط به میزبانی پایگاههای نظامی ایالات متحده نمیشود که سالانه تقریباً ۲۰۰ میلیارد ین هزینه دارند.
اوکیناوا میزبان ۳۱ تأسیسات نظامی انحصاری ایالات متحده است که از نظر مساحت، ۷۰.۳ درصد از این سایتها را در ژاپن تشکیل میدهد. این جزیره تقریباً نیمی از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی مستقر در این کشور را تحت یک پیمان امنیتی در خود جای داده است.
منبع: آناتولی