باشگاه خبرنگاران جوان - ایران، سرزمین نور و آفتاب، این روز‌ها شاهد حماسه‌ای نوین در مسیر خودکفایی و پایداری انرژی است. در نبردی بزرگ علیه ناترازی برق و خاموشی‌های ناخواسته، عزم ملی برای بهره‌گیری از برکت بی‌نظیر آفتاب به حرکتی عظیم تبدیل شده است.

شیراز، شهر آسمان آبی، این روز‌ها به کانون توسعه انرژی‌های پاک تبدیل شده است؛ که در نبردی حماسی علیه ناترازی برق، با هم‌افزایی و کار جهادی، از پتانسیل بی‌نظیر آفتاب برای تأمین نیاز‌های انرژی خود بهره می‌برد.

در تازه‌ترین گام، همزمان با هفته دولت آیین آغاز عملیات اجرایی ۸ نیروگاه ۳ مگاواتی در شهرستان‌های شیراز، کوار، خرامه، سعادت شهر و ... برگزار شد که نویدبخش جهشی بزرگ در تولید برق سبز است این پروژه‌ها نه فقط یک طرح عمرانی، بلکه حرکتی جهادی برای پایداری محیط زیست و اقتصاد ملی است.

با بهره‌گیری از انرژی پاک خورشیدی، از تولید میلیون‌ها تن گاز گلخانه‌ای جلوگیری می‌شود و گامی بزرگ در جهت کاهش آلودگی هوا برداشته خواهد شد. همچنین در کنار آن با رعایت اصول پدافند غیر عامل زمینه توسعه زیرساخت‌های انرژی بعنوان سنگ بنای رشد پایدار خواهد بود.

همزمان با هفته دولت امسال کلنگ‌زنی ۸ نیروگاه سه مگاواتی با حضور استاندار فارس، فرماندار شیراز، معاون استاندار فارس، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز و جمعی از مقامات محلی برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز گفت: سرمایه‌گذاری ویژه دولت در نیروگاه‌های خورشیدی محمدرضا سلاحی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با اشاره به سیاست‌های کلان دولت برای کاهش ناترازی و گسترش انرژی‌های پاک، از سرمایه‌گذاری ویژه در این بخش خبر داد.

او اعلام کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با اعتبارات دولتی و توسط پیمانکاران طرف قرارداد اجرا می‌شود، ضمن اینکه پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در حال افزایش است.

سلاحی با تأکید بر اینکه احداث نیروگاه‌های خورشیدی طرح‌هایی زودبازده هستند، افزود: در صورت تسریع در تحویل زمین، عملیات اجرایی ۱۲ نیروگاه ۳ مگاواتی دیگر طی روز‌های آتی آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود ظرف سه ماه آینده به بهره‌برداری برسند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز، استقبال چشمگیر بخش خصوصی از طرح‌های توسعه انرژی‌های پاک را نتیجه سیاست‌گذاری‌های مؤثر وزارت نیرو و دولت دانست و ابراز امیدواری کرد که با فضای تعاملی حاکم بر استان و پیگیری‌های مقتدرانه استاندار، شاهد جهشی بزرگ در این حوزه باشیم.

منبع: روابط عمومی شرکت توزیع برق شیراز