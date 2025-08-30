باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در شرایطی که مسائل معیشتی و اقتصادی در ایران همچنان فشار مضاعفی بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد می‌کند، لرستان با ابتکارات نوین در زمینه حمایت از نیازمندان، توانسته نمونه‌ای موفق از همکاری نهادهای دولتی و مشارکت مردمی ارائه دهد.

صندوق قرض‌الحسنه استان با تمرکز بر ارائه وام‌های خرد و قرض‌الحسنه به مددجویان کمیته امداد و خانواده‌های نیازمند، نقش پررنگی در کاهش مشکلات مالی و ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا می‌کند.

این اقدام نه تنها به حل مسائل فوری کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ای برای توانمندسازی جامعه هدف فراهم می‌آورد و اعتماد مردم به نهادهای حمایتی را افزایش می‌دهد.

پرداخت ۲۲۰۰ فقره تسهیلات؛ چشم‌انداز رفع نیازهای اساسی

خدایار حسنوند، مدیر امور شعب صندوق قرض‌الحسنه لرستان، اعلام کرد:در پنج ماهه ابتدای سال جاری دو هزار و ۲۰۰ فقره وام قرض‌الحسنه برای رفع مشکلات معیشتی، اشتغال، مسکن و تحصیلات مددجویان استان پرداخت شده است.

وی مبلغ کل تسهیلات پرداختی را ۵۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود:این منابع نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود شرایط زندگی خانواده‌های نیازمند دارند و می‌توانند مسیر اشتغال و تحصیلات را برای مددجویان هموار کنند.

مشارکت مردمی؛ کلید موفقیت صندوق

حسنوند همچنین به اهمیت همکاری خیران در تقویت منابع مالی صندوق اشاره کرد و گفت:چهار فقره تفاهم‌نامه همکاری با خیران برای کمک به نیازمندان بسته شده است.

او تأکید کرد که اعتماد مردم و خیران بزرگ‌ترین سرمایه صندوق است و ادامه این همراهی تضمین می‌کند که هیچ خانواده نیازمندی در استان بدون پشتوانه نماند.

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده، می‌توان گفت صندوق قرض‌الحسنه لرستان نه تنها یک نهاد مالی است، بلکه نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی استان ایفا می‌کند. پرداخت وام‌های خرد به مددجویان و خانواده‌های کم‌درآمد موجب کاهش فشارهای اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال می‌شود و مشارکت مردمی، پایداری و اثرگذاری این طرح‌ها را دوچندان می‌کند.