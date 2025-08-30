نمایندگانی از ایران در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایروان (چهاردهم تا هفدهم شهریور ۱۴۰۴) شرکت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه کتاب که بخشی از جشنواره بین‌المللی کتاب ایروان است در میدان جمهوری برگزار می‌شود و با حضور ناشران و فعالان صنعت نشر از ارمنستان، ایران، کشورهای حوزه قفقاز و شماری از ناشران اروپایی، فرصتی مهم برای تبادل فرهنگی و ادبی میان ملت‌ها به شمار می‌رود.

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران برای دومین سال متوالی در ایروان با برنامه‌ای سازمان‌یافته با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعت نشر ایران، عرضه آثار ادبی و علمی و ایجاد بسترهای همکاری میان ناشران ایرانی و ارمنی در این رویداد حضور خواهد داشت.

در این دوره، خانه کتاب و ادبیات ایران به همراه انتشارات بین‌المللی الهدی در کنار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران غرفه مشترکی را مدیریت خواهند کرد. این غرفه به ارائه مجموعه‌ای متنوع از کتاب‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله ادبیات کلاسیک و معاصر ایران، آثار برجسته کودکان و نوجوانان، تاریخ و تمدن ایران، گردشگری و میراث فرهنگی و با مجموعه‌ای از کتاب‌های ترجمه‌شده به زبان‌های روسی و ارمنی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در نمایشگاه شرکت می‌کند. این اقدام در راستای گسترش دسترسی علاقه‌مندان ارمنی و روس‌زبان به منابع معتبر ایرانی و ایجاد پیوندهای فرهنگی عمیق‌تر میان ایران و منطقه قفقاز صورت گرفته است.

از دیگر محورهای غرفه ایران در این نمایشگاه، معرفی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به ناشران و علاقه‌مندان ارمنی خواهد بود. این بخش با هدف آشنایی ناشران و کتاب‌دوستان خارجی با گستره و جایگاه بین‌المللی نمایشگاه کتاب تهران طراحی شده و زمینه‌ساز ارتباط مستقیم ناشران خارجی با صنعت نشر ایران خواهد بود.

رونمایی از کتاب «سه سوت جادویی» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایروان

همزمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی کتاب ایروان ۲۰۲۵، کتاب «سه سوت جادویی» اثر احمد اکبرپور، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان ایران، برای نخستین بار به زبان ارمنی ترجمه و منتشر می‌شود. این کتاب به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و با همکاری انتشارات بین‌المللی الهدی چاپ و در غرفه جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه رونمایی خواهد شد.

احمد اکبرپور از نویسندگان شناخته‌شده ایران در حوزه کودک و نوجوان است که تاکنون آثار متعددی از او منتشر شده و جوایز گوناگونی در داخل و خارج کشور به دست آورده است. او در آثار خود با نگاهی خلاقانه به دغدغه‌ها و نیازهای دنیای کودک و نوجوان می‌پردازد و توانسته است جایگاهی ویژه در میان نویسندگان معاصر ایران پیدا کند.

کتاب «سه سوت جادویی» یکی از آثار اوست که با نثری روان و خیال‌انگیز به موضوعاتی همچون خانه، خانواده و ارزش‌های سنتی در زندگی اجتماعی می‌پردازد و تلاش دارد مفاهیم عمیق انسانی چون محبت، همبستگی و نقش خانواده در پرورش شخصیت کودک را به زبانی ساده و دلنشین منتقل کند.

اکبرپور، در ایام جشنواره با حمایت خانه کتاب و ادبیات ایران و برنامه‌ریزی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران مهمان ویژه خواهد بود و طی این سفر علاوه بر حضور و سخنرانی در جمع نویسندگان، در نشست‌های تخصصی حوزه کودک در کتابخانه ملی ایروان شرکت و در مسجد کبود ایروان برای معلمان و مدرسان زبان فارسی سخنرانی می‌کند.

«سه سوت جادویی» پس از رونمایی در نمایشگاه، وارد بازار نشر ارمنستان خواهد شد.

منبع: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
