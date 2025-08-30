مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: در پرونده حادثه شهید رجایی ۶ هموطن خانم فوتی داشتیم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: در پرونده حادثه شهید رجایی ۶ هموطن خانم فوتی داشتیم که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و بحث مابه‌التفاوت دیه زن و مرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی در مجموع ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب دادگستری مربوطه واریز کرد.

او افزود: در سال مالی گذشته بیمه مرکزی کسری ذخیره خسارت رشته ثالث شرکت‌های بیمه را حدود ۱۹ همت اعلام کرد.

این مقام مسئول گفت: صندوق بیش از ۳۰ همت خسارت پرداختی داشته است حدود ۶۰ درصد پرداخت خسارت غیرقابل بازیافت است؛ سال گذشته ۵۲۲ میلیاردتومان وصول مطالبات از مقصرین حوادث رانندگی بند ب ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالت داشتیم.

او افزود: تاکنون صندوق‌ تأمین خسارت‌های بیمه بدنی ۴ هزار حکم جلب دارد؛ هزار و ۷۶۸ نفر مقصر تحت پوشش بهزیستی داریم ما ۹۰۳ نفر مقصر اتباع داریم که حدود ۸۴۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم؛ ۴۰ درصد مقصرین دهک ۱،۲،۳ هستند.

