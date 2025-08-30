عرضه سکه طلا و سیم کارت برای اولین بار در حراج خرده فروشی اموال تملیکی

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای اولین بار اقدام به حراج سیم کارت و سکه طلا کرده‌ایم که در مجموع ۳۹۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان شده است

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - احسان عسگری رئیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به جزئیات حراج سکه طلا و سیم کارت اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی برای اولین بار طلا، سیم کارت و خودرو را در حراج عرضه کردیم. این سیاست در هیئت مدیره مصوب شده است تا به قیمت اصلی جامعه برسیم. 

وی ادامه داد:  قیمت حراج به طور معمول بین ۳۵ درصد در کمترین حالت و بیش از ۹۰ درصد در بیشترین حالت نسبت به مزایده افزایش دارد. این نشان می‌دهد که به قیمت واقعی نزدیک‌تر می‌شویم و واریزی ما به خزانه و تعیین تکلیف‌مان کمی واقعی‌تر می‌شود. 

او بیان کرد: بنابراین، خودرو، سکه و سیم کارت را برای اولین بار در حراج خود انجام دادیم. اگرچه حجم این حراج بالا نبوده، زیرا وقتی ۳۹۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان عمل حراج می‌شود، بخش تلاشی از عملکرد ما در این حوزه محدود می‌شود. 

عسگری توضیح داد: سیاست ما این است که در چه حالتی بخواهیم تعیین تکلیف کنیم. طلا به مانند سایر کالاهاست و هیچ تفاوتی ندارد. ما می‌توانیم در مزایده یا حراج، تعیین تکلیف کنیم. این دو حالت به سازمان اجازه می‌دهد تا کالاها را از انبارهای خود خارج کند. 

 

اموال تملیکی ، کالای متروکه
