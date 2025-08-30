باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه روز شنبه پس از آنکه ایالات متحده اعلام کرد که ویزای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین را رد خواهد کرد، گفت که هیچ محدودیتی برای دسترسی به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آینده وجود نخواهد داشت.

بارو در نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در دانمارک گفت: "نشست مجمع عمومی سازمان ملل نباید مشمول هیچ محدودیتی برای دسترسی باشد. "

تعدادی از وزرا در کپنهاگ درخواست فرانسه از ایالات متحده برای اجازه دسترسی به هیئت فلسطینی را تکرار کردند.

این اقدام واشنگتن در حالی صورت می‌گیرد که فرانسه در حال رهبری تلاش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در گردهمایی رهبران جهان در نیویورک است.

این اقدام، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را بیش از پیش با کابینه اسرائیل که در حال جنگ در غزه است، همسو می‌کند.

تشکیلات خودگردان فلسطین از ایالات متحده خواست تا تصمیم خود را لغو کند، چرا که «در تضاد آشکار با قوانین بین‌المللی و توافقنامه مقر سازمان ملل است.»

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که زمانی روابط صمیمانه‌ای با واشنگتن داشت، قصد داشت در جلسه سازمان ملل شرکت کند.

طبق توافقی که به عنوان میزبان سازمان ملل در نیویورک منعقد شده است، ایالات متحده قرار نیست از صدور ویزا برای مقاماتی که به این نهاد جهانی می‌روند، خودداری کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه