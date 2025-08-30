معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور نقش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را در توسعه پایدار استان حیاتی خواند و از اشتغال نزدیک به ۹۷ هزار نفر در پروژه‌های مختلف در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ علیرضا رفیعی پور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در آیین افتتاح همزمان ۲۶۳ پروژه بخش کشاورزی با اشاره به سابقه ۱۵ ساله خدمت در سیستان و بلوچستان، نیروی انسانی بومی و متخصص را کلید اصلی توسعه این منطقه دانست و اظهار داشت: امروز شاهدیم که نیروی متخصص بومی، پیشران اصلی پیشرفت در عرصه‌های دامپزشکی و کشاورزی است به گونه‌ای که تعداد دامپزشکان استان از ۵ نفر در سال ۱۳۷۶ به بیش از ۱۵۰ نفر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اجرای ۲۶۳ پروژه کشاورزی و دامپروری در استان که رتبه نخست کشور را دارد، تأکید کرد: این پروژه‌ها در حوزه پرورش طیور مختلف متمرکز بوده و هدف نهایی آنها تأمین امنیت غذایی و تولید گوشت مرغوب برای مردم ایران است.

رفیعی‌پور نقش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را در توسعه پایدار استان حیاتی خواند و از اشتغال نزدیک به ۹۷ هزار نفر در پروژه‌های مختلف در سراسر کشور خبر داد.

 

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

برچسب ها: جهادکشاورزی ، دامپروری
