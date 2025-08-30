باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - عرب مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی با اشاره به اهدای کمکهزینه خرید جهیزیه به ۳۱۲ هزار نوعروس نیازمند تحت حمایت این نهاد طی یک سال گذشته گفت: مجموع ارزش کالاهای تأمینشده در این طرح در این مدت ۴۸میلیارد تومان برآورد شده است.
او افزود: در گذشته کمکهزینه ازدواج به صورت اهدای اقلام و کالاهای فیزیکی ارائه میشد، اما از ابتدای امسال، با بهرهگیری از بسترهای دیجیتال، زوجهای جوان تحت حمایت میتوانند با استفاده از سکوی فروشگاه اینترنتی، جهیزیه مورد نیاز خود را با مبلغ ۵۰ میلیون تومان از میان برندهای معتبر ایرانی انتخاب کنند.
عرب بیان کرد: این شیوه نوین کمکرسانی، نه تنها انتخابی متناسب با نیاز و سلیقه خانوادهها را فراهم کرده، بلکه موجب کاهش هزینهها، تنوع در انتخاب، سهولت خرید و تحویل سریع کالاها به درب منزل مددجویان شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی با اشاره به اهداف کلان این طرح عنوان کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای فضای مجازی و فروشگاههای آنلاین در کنار همکاری نهادهای مرتبط، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از تولیدات داخلی و افزایش رضایتمندی خانوادههای تحت حمایت به شمار میرود.
او همچنین از مشارکت گسترده نیکوکاران در سال گذشته قدردانی کرد و ادامه داد: پارسال با همراهی خیرین، تعداد هزار و ۲۵۷ سری جهیزیه به ارزش ۴۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان میان نوعروسان نیازمند استان توزیع شد و انتظار میرود امسال نیز با تداوم این مشارکت مردمی، شاهد افزایش حمایتها در حوزه ازدواج و توانمندسازی جوانان باشیم.
عرب به اهمیت توانمندسازی فرهنگی زوجهای جوان نیز اشاره کرد و افزود: با هدف تحکیم بنیان خانواده و ترویج سبک زندگی اسلامی، کارگاههای آموزشی متعددی با موضوعاتی مانند آیین همسرداری، مهارتهای زندگی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، فرزندپروری و اخلاق خانوادگی برای زوجین برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی با دعوت از خیران برای مشارکت در این امر خداپسندانه تصریح کرد: زمینه کمک به تأمین جهیزیه و حمایت از ازدواج جوانان نیازمند در سطح استان فراهم است و نیکوکاران میتوانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و یا از طریق شمارهگیری کد #۰۵۶*۸۸۷۷* نسبت به واریز کمکهای نقدی یا اعلام آمادگی برای اهدای جهیزیه اقدام کنند.