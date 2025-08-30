باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- پروانه افشاریان، دبیر اجرایی بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی رویان در حوزه پزشکی تولید مثل، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، اعلام کرد: «جشنواره امسال از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آغاز شد و پس از جایزه دکتر کاظمی در شهریور سال گذشته، فراخوان جشنواره در دی ماه منتشر شد. امسال حدود ۶۲ طرح از ۱۵ کشور دریافت شد و برای داوری به ۱۱۰ داور ارسال گردید. نکته متفاوت این دوره این است که امتیازات داوران بین‌المللی برای برندگان بسیار نزدیک بود و به همین دلیل در حوزه‌های پزشکی بازساختی و تولید مثل، دو نفر به عنوان شایسته تقدیر معرفی خواهند شد. همچنین در هر دو حوزه، بخش فناوری و بیوتکنولوژی نیز مورد توجه قرار گرفته است.»

کنگره بین‌المللی رویان که از ۱۲ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، میزبان چهار برگزیده ملی و بین‌المللی خواهد بود که آخرین دستاورد‌های علمی خود در حوزه پزشکی تولید مثل، سلول‌های بنیادی و زیست‌فناوری را ارائه می‌کنند:

دکتر مجید ابراهیمی وارکیانی – برنده بین‌المللی گروه پزشکی تولید مثل و زیست فناوری از استرالیا، استاد مهندسی پزشکی دانشگاه فناوری سیدنی. سخنرانی او با عنوان «راهکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای ناباروری مردان» به کاربرد هوش مصنوعی در جداسازی اسپرم‌های مناسب در نمونه‌های جراحی مردان نابارور می‌پردازد و نشان می‌دهد که این فناوری می‌تواند زمان انتخاب اسپرم‌ها را از چند ساعت به چند دقیقه کاهش دهد و بدون کاهش دقت، موفقیت درمان‌های کمک باروری را افزایش دهد. دکتر وارکیانی بیش از ۲۰۰ مقاله علمی بین‌المللی منتشر کرده و دارای شاخص اچ ۵۴ است.

دکتر حیدر حیدری خویی – برنده بین‌المللی گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی از اتریش. سخنرانی او با عنوان «ساخت مدل جنین انسان با سلول‌های بنیادی؛ کلید درک اسرار رشد اولیه جنین» به معرفی بلاستویید‌های انسانی می‌پردازد که امکان مطالعه اخلاقی و ایمن مراحل اولیه رشد جنین را فراهم می‌کنند. دکتر حیدری خویی دارای بیش از ۲۰ مقاله علمی با شاخص اچ ۱۴ و بورسیه‌های بین‌المللی Marie Curie و Lise Meitner است.

دکتر معصومه اسماعیلی‌وند – برنده ملی گروه پزشکی تولید مثل و زیست فناوری. سخنرانی او با موضوع «ریز RNA‌ها در مایع بلاستوسل جنین به عنوان نشانگر‌های قابل دسترس وضعیت کروموزومی جنین» ارائه خواهد شد. تحقیقات دکتر اسماعیلی‌وند نشان می‌دهد که اندازه‌گیری سطح برخی ریز RNA‌ها و ژن‌ها می‌تواند به عنوان نشانگر کم‌تهاجمی سلامت جنین و توانایی لانه‌گزینی استفاده شود. او عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و جنین‌شناس بالینی در مرکز ناباروری بیمارستان معتضدی است.

دکتر حامد دائمی، برنده ملی گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی. سخنرانی او با عنوان «داربست‌های مبتنی بر آلژینات سولفات شده برای مهندسی بافت‌های نرم» به معرفی داربست‌های نوین برای بازسازی بافت‌های نرم می‌پردازد. این داربست‌ها رشد، مهاجرت و تمایز سلول‌ها را تقویت کرده و کاربرد‌هایی در ترمیم زخم، بازسازی غضروف و کنترل فیبروز دارند. دکتر دائمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان و دارای شاخص اچ ۲۳ است.

این چهار پژوهشگر به عنوان برگزیدگان برجسته ملی و بین‌المللی کنگره رویان، با ارائه دستاورد‌های نوآورانه خود، فرصت ویژه‌ای برای تبادل تجربیات و ارتقای سطح دانش در حوزه پزشکی تولید مثل، سلول‌های بنیادی و زیست‌فناوری فراهم می‌کنند.