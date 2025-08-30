شی جین پینگ با آنتونیو گوترش که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای وارد شهر بندری تیانجین شد، دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های دولتی گزارش دادند که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد که روز شنبه برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) وارد شهر بندری تیانجین شد، دیدار کرد.

بیست و پنجمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای و نشست «SCO پلاس» در بحبوحه افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله جنگ اسرائیل علیه غزه، بحران اوکراین و همچنین تنش‌های تعرفه‌ای روز‌های یکشنبه و دوشنبه برگزار خواهد شد.

شی جین پینگ به عنوان رئیس دوره‌ای، ریاست این گردهمایی را که پنجمین اجلاس سالانه سازمان همکاری شانگهای به میزبانی چین است، بر عهده خواهد داشت. رهبران بیش از ۲۰ کشور و روسای ۱۰ سازمان بین‌المللی در این اجلاس شرکت خواهند کرد.

در میان شرکت‌کنندگان، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نارندرا مودی، نخست وزیر هند، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان حضور خواهند داشت. شی جین پینگ همچنین در حاشیه این اجلاس مهم با اردوغان دیدار خواهد کرد.

دستور کار این اجلاس شامل ترویج «روحیه شانگهای»، بهبود سازوکار‌های داخلی و تقویت همکاری‌های چندجانبه در حوزه‌هایی مانند امنیت، اقتصاد و فرهنگ است. امضای مشترک بیانیه تیانجین و تصویب استراتژی برای دهه آینده از دیگر نتایج مورد انتظار است.

این اجلاس علاوه بر تصویب مجموعه‌ای از اسناد نهایی در مورد تقویت همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، مردمی و فرهنگی، بیانیه‌هایی را به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم و هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد صادر خواهد کرد.

سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد، یک اتحاد سیاسی و امنیتی متشکل از ۱۰ عضو است: چین، روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس.

رئیس جمهور چین همچنین در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) میزبان پوتین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در یک رژه نظامی بزرگ به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود.

منبع: آناتولی

