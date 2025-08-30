باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با اقلیم کوهستانی، آبوهوای معتدل تا سرد و خاک حاصلخیز، یکی از بهترین بسترها را برای پرورش درختان گردو فراهم آورده است. گردوی استان به خاطر مغز سفید، طعم شیرین و روغن طبیعی فراوان، از بهترین انواع گردو در ایران شناخته میشود.
بسیاری از گونههای بومی این منطقه دارای پوسته نازک و مغز درشت هستند که مصرف آن را برای بازار داخلی و صادرات جذاب میکند. آب فراوان، خاک غنی و اختلاف دمای شب و روز باعث بالا رفتن کیفیت و ماندگاری مغز گردو میشود.
۱۴ هزار و ۹۰۰ هکتار سطح زیر کشت باغات گردوی لرستان؛ صادرات ۷۰ درصدی
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان – محمدحسن کیانیفر عنوان کرد که سطح زیر کشت باغات گردوی استان حدود ۱۴٬۹۰۰ هکتار است که از این میزان نزدیک به ۱۳٬۵۰۰ هکتار بارور و ۱٬۴۰۰ هکتار غیربارور هستند.
وی افزود که در سال برداشت، حدود ۲۳٬۱۰۰ تن گردو تولید شده و پیشبینی کرده که سال جاری تا ۱۰٪ افزایش تولید داشته باشیم
وی گفت که بیش از ۷۰٪ گردوی تولیدی به خارج از استان صادر میشود.
لرستان؛ قلب طلایی گردوی ایران
بسیاری از کشاورزان لرستانی، بهویژه در شهرستانهای کوهدشت، بروجرد، الیگودرز و خرمآباد، از راه کاشت و برداشت گردو امرار معاش میکنند. گردوی لرستان در بازارهای داخلی بهعنوان یکی از محصولات ممتاز شناخته میشود و قابلیت عرضه به کشورهای منطقه و اروپا را دارد.
از باغداری گرفته تا فرآوری و بستهبندی، این محصول زمینهساز اشتغال گسترده در استان است.
ایجاد کارگاههای فرآوری گردو (مانند روغنگیری، بستهبندی مغز گردو، تولید فرآوردههای خوراکی) میتواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کند.
جشنوارههای گردو و معرفی باغهای لرستان بهعنوان مقاصد گردشگری روستایی و بومگردی، ظرفیت جدیدی برای جذب گردشگر خواهد بود.
ثبت برند «گردوی لرستان» میتواند در بازارهای جهانی جایگاه ویژهای برای این محصول ایجاد کند.
کیفیت بالای گردوی کهمان سلسله
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلسله اعلام کرد برداشت گردو از اواخر شهریور تا پایان مهر انجام میشود. سطح باغات گردوی شهرستان حدود ۲٬۲۲۴ هکتار است و در منطقه نمونه گردشگری کهمان، عملکرد فوقالعادهای تا ۲.۵ تا ۲.۶ تن گردوی خشک در هر هکتار گزارش شده است.
وی افزود: به عدم بهرهمندی از صنایع تبدیلی اشاره و تأکید کرد که خامفروشی، نبود بستهبندی و برند خوب مانع بهرهوری اقتصادی باغداران است.
در ضمن، نواقص در تأمین ادوات کشاورزی و چالشهایی مانند سرمای دیررس بهاره، تگرگ و خشکسالی را از مشکلات مهم دانست.
گردوی لرستان، میراث طبیعی و اقتصادی این استان است که علاوه بر طعم و کیفیت ممتاز، ظرفیتهای عظیمی برای توسعه کشاورزی و اقتصاد محلی دارد. با سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی، ارتقای شیوههای باغداری مدرن، و حمایتهای دولتی، میتوان لرستان را به قطب اصلی تولید و صادرات گردوی ایران تبدیل کرد. این محصول نه تنها یک منبع درآمد پایدار برای کشاورزان است، بلکه میتواند به عنوان یک برند ملی در بازارهای جهانی مطرح شود.