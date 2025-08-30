باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - روحالله فتحی، دبیر اجرایی جشنواره بینالمللی رویان، در واکنش به بحثهای مطرح شده درباره برگزاری این رویداد به زبان انگلیسی توضیح داد که این تصمیم به دلایل مختلف علمی و بینالمللی اتخاذ شده است.
او گفت: «اولین دلیل، امکان ارائه پیشرفتها و دستاوردهای علمی کشور به جامعه بینالمللی است. ما نمیتوانیم سخنرانیها را به زبان فارسی برگزار کنیم و سپس با زیرنویس انگلیسی به اشتراک بگذاریم؛ این کار نمیتواند کیفیت تعامل علمی و انتقال اطلاعات را تضمین کند.»
فتحی افزود: «سال جاری نزدیک به ۳۰ سخنران بینالمللی بهصورت مجازی در جلسات کنگره حضور دارند و این امکان را داریم که پرسش و پاسخها به زبان انگلیسی انجام شود. برگزاری به زبان فارسی در چنین شرایطی عملاً غیرممکن است.»
وی همچنین اشاره کرد که محتوای علمی کنگره پس از پایان رویداد تدوین و در وبسایت و شبکههای اجتماعی پژوهشگاه رویان منتشر خواهد شد تا دانشجویان، محققان و اساتید خارج از کشور نیز بتوانند از آن بهرهمند شوند.
فتحی تأکید کرد: «استفاده از زبان انگلیسی به معنای تقویت تعاملات بینالمللی و اشتراکگذاری دستاوردهای علمی کشور با جامعه جهانی است و از اهمیت ویژهای برخوردار است.»