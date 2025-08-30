مدیرکل فناوری اطلاعات و فضای مجازی سازمان تعزیرات حکومتی از راه‌اندازی و توسعه سامانه میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرتضی قاسمی مدیرکل فناوری اطلاعات و فضای مجازی سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم افتتاحیه اپلیکیشن میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: هدف‌گذاری ما بر اساس ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه است که ارائه تمام خدمات به مردم به صورت الکترونیکی را الزامی می‌داند.

وی با اشاره به راه‌اندازی و توسعه سامانه میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات، گفت: این سامانه که در بستر وب در سال ۱۴۰۱ در دسترس عموم قرار گرفت، اکنون با ۳۲ خدمت فعال در حال ارائه خدمات به شهروندان است.

قاسمی درباره ارتقاء جایگاه این سازمان گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با به‌روزرسانی زیرساخت‌ها در سال گذشته، موفق به کسب رتبه سوم شد. هوشمندسازی و الکترونیکی شدن خدمات سازمان به صورت ۱۰۰ درصد توسط سازمان فناوری تأیید شده است.

وی با اشاره به راه اندازی اپلیکیشن میز خدمت تعزیرات حکومتی در هفته دولت، گفت: گزینه دانلود اپلیکیشن در سایت میز خدمت به نشانی tazirat۱۳۵.ir قرار داده شده و در توسعه آن از جدیدترین تکنولوژی‌ها در بخش فرانت‌اند و بک‌اند استفاده شده است که این اپلیکیشن برای گوشی‌های اندروید به صورت نرم‌افزار بومی و برای آیفون در حال حاضر به صورت وب‌اپ در دسترس است و نسخه بومی برای آیفون تا پایان شهریورماه آماده و قابلیت عرضه در بازار و سیب اپ را خواهد داشت.

قاسمی درباره ویژگی‌ها و قابلیت‌های جدید سامانه گفت: احراز هویت یکپارچه بین میز خدمت سازمان و پنجره خدمات هوشمند دولت برقرار است. اگر شهروندان یک‌بار در پنجره واحد هوشمند دولت ثبت‌نام کرده باشند، با ورود به «میز خدمت» سازمان تعزیرات، به صورت خودکار ثبت‌نام آنها انجام می‌شود.

وی افزود: قابلیت تعریف وکالت‌نامه نیز فراهم شده تا وکیل بتواند به جانشینی موکل (اصیل) وارد سامانه شده و امور قانونی را انجام دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات درباره تفاوت شکواییه و ناظرین افتخاری گفت: در شکواییه، شهروند عادی خودش شکایت را ثبت می‌کند و ذینفع پرونده است، اما ناظرین افتخاری، با دستور رئیس سازمان، به عنوان معتمد تعیین می‌شوند و می‌توانند گزارش تخلف ثبت کنند.

وی درباره هوشمندسازی شکواییه‌ها گفت: پیش از این متن شکواییه به صورت دستی نوشته می‌شد، اما در سامانه جدید، کاربر مطلبی نمی‌نویسد و به محض انتخاب نوع تخلف و کالا، متن شکواییه به صورت هوشمند و با ادبیات حقوقی تولید می‌شود.

برچسب ها: تعزیرات ، سامانه
خبرهای مرتبط
ورود تعزیرات به میدان پیگیری دعاوی حقوقی علیه بیت‌المال
تعزیرات به سامانه ثنا متصل شد
رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی متضرر شده در جنگ تحمیلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
به‌روز‌رسانی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
آخرین اخبار
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
به‌روز‌رسانی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض
کمک‌های بشردوستانه هلال‌احمر ایران به مردم غزه
تشکیل «صندوق مهارت» برای حمایت از مهارت آموزان و آموزشگاه‌های آزاد
اجرای بیش از ۲۶ هزار تن آسفالت در منطقه ۱۱ تهران
لزوم رفع ناایمنی مدارس در آستانه سال تحصیلی
ساماندهی حریم تهران؛ پایان بلاتکلیفی ۳۱ شهر استان
انجام ۲۴ عملیات امدادی هلال‌احمر تهران در یک هفته
دستگیری ۴ سارق منزل در تعقیب و گریز پلیس در شهرک قدس
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
اصلاح زمان آزمون استخدامی حفاظت محیط زیست استان تهران
با ورود ۲۰ اتوبوس جدید، زمان انتظار در چهار خط اصلی منطقه یک کاهش یافت
ثبت ۴۲۰ هزار حیوان گزیدگی تنها در سال ۱۴۰۳ + فیلم
شرکت‌های بیمه با پیگیری سازمان بازرسی مکلف به رعایت الزامات قانونی در انتشار گزارش‌های مالی شدند
زاکانی: هر کیلومتر مترو حدود ۶ همت هزینه دارد
توزیع غذای گرم و بسته‌های معیشتی هلال احمر ایران میان مردم غزه + فیلم
باید‌ها و نباید‌های زندگی در خانواده + فیلم
تفاهم‌نامه اجرای خط ۱۱ مترو تهران به امضا رسید
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
برگزاری اردو‌های آموزشی و زیارتی کمیته امداد استان تهران همزمان با هفته دولت
هشدار رئیس سازمان تعزیرات به مدارس غیرانتفاعی/ مدیران ایران خودرو تعلیق نشده‌اند
راه‌اندازی و توسعه سامانه میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات
آب را در تهران قطع نمی‌کنیم اما فشار آن را کاهش می‌دهیم