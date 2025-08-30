باشگاه خبرنگاران جوان- مرتضی قاسمی مدیرکل فناوری اطلاعات و فضای مجازی سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم افتتاحیه اپلیکیشن میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: هدف‌گذاری ما بر اساس ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه است که ارائه تمام خدمات به مردم به صورت الکترونیکی را الزامی می‌داند.

وی با اشاره به راه‌اندازی و توسعه سامانه میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات، گفت: این سامانه که در بستر وب در سال ۱۴۰۱ در دسترس عموم قرار گرفت، اکنون با ۳۲ خدمت فعال در حال ارائه خدمات به شهروندان است.

قاسمی درباره ارتقاء جایگاه این سازمان گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با به‌روزرسانی زیرساخت‌ها در سال گذشته، موفق به کسب رتبه سوم شد. هوشمندسازی و الکترونیکی شدن خدمات سازمان به صورت ۱۰۰ درصد توسط سازمان فناوری تأیید شده است.

وی با اشاره به راه اندازی اپلیکیشن میز خدمت تعزیرات حکومتی در هفته دولت، گفت: گزینه دانلود اپلیکیشن در سایت میز خدمت به نشانی tazirat۱۳۵.ir قرار داده شده و در توسعه آن از جدیدترین تکنولوژی‌ها در بخش فرانت‌اند و بک‌اند استفاده شده است که این اپلیکیشن برای گوشی‌های اندروید به صورت نرم‌افزار بومی و برای آیفون در حال حاضر به صورت وب‌اپ در دسترس است و نسخه بومی برای آیفون تا پایان شهریورماه آماده و قابلیت عرضه در بازار و سیب اپ را خواهد داشت.

قاسمی درباره ویژگی‌ها و قابلیت‌های جدید سامانه گفت: احراز هویت یکپارچه بین میز خدمت سازمان و پنجره خدمات هوشمند دولت برقرار است. اگر شهروندان یک‌بار در پنجره واحد هوشمند دولت ثبت‌نام کرده باشند، با ورود به «میز خدمت» سازمان تعزیرات، به صورت خودکار ثبت‌نام آنها انجام می‌شود.

وی افزود: قابلیت تعریف وکالت‌نامه نیز فراهم شده تا وکیل بتواند به جانشینی موکل (اصیل) وارد سامانه شده و امور قانونی را انجام دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات درباره تفاوت شکواییه و ناظرین افتخاری گفت: در شکواییه، شهروند عادی خودش شکایت را ثبت می‌کند و ذینفع پرونده است، اما ناظرین افتخاری، با دستور رئیس سازمان، به عنوان معتمد تعیین می‌شوند و می‌توانند گزارش تخلف ثبت کنند.

وی درباره هوشمندسازی شکواییه‌ها گفت: پیش از این متن شکواییه به صورت دستی نوشته می‌شد، اما در سامانه جدید، کاربر مطلبی نمی‌نویسد و به محض انتخاب نوع تخلف و کالا، متن شکواییه به صورت هوشمند و با ادبیات حقوقی تولید می‌شود.