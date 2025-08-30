شهروندخبرنگار ما فیلمی از زباله سوزی در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه زباله سوزی به عنوان یکی از معضلات شهر‌ها تبدیل شده موجب بروز آلودگی‌های زیست محیطی تبدیل شده است. این موضوع علاوه بر ایجاد بوی نامطبوع باعث رواج بیماری‌ها می‌شود. این روز‌ها زباله سوزی بصورت داستان پر غصه برای شهروندان شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی تبدیل شده و این آلودگی‌های مکرر مشکلاتی را پیش روی شهروندان قرار داده است
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

 

