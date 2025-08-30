باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- رکود صنعتی در استان لرستان طی سالهای اخیر، همواره بهعنوان یکی از چالشهای توسعه اقتصادی مطرح بوده است.
واحدهای نیمهفعال یا تعطیلشده، نه تنها سرمایههای راکد بلکه نمادی از فرصتهای از دسترفته برای اشتغال و تولید ملی محسوب میشوند. در این میان، خبر احیای واحد لبنیات «کیوار» در دورود میتواند نشانهای امیدوارکننده برای بازگشت حیات به صنایع غذایی منطقه باشد.
لبنیات بهعنوان بخشی مهم از سبد مصرف خانوار و یکی از صنایع راهبردی کشور، جایگاه ویژهای در توسعه اقتصادی و امنیت غذایی دارد.
بازگشت یک واحد راکد به چرخه تولید در چنین بخشی، تنها به معنای اشتغال مستقیم نیست؛ بلکه پیامدهای گستردهتری در حوزه کشاورزی، دامداری، تأمین مواد اولیه، خدمات حملونقل و حتی اعتماد مصرفکنندگان دارد.
سرمایهگذاری برای توسعه و ارتقای کیفیت
فرزاد محمدی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان، در بازدید از واحد لبنیات «کیوار» با تأکید بر ابعاد این پروژه گفت: این پروژه با هدف توسعه ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت زنجیره ارزش صنایع غذایی کوچک طراحی شده است. محورهای اصلی سرمایهگذاری شامل بهروزرسانی تجهیزات، بهبود زیرساختهای تولید، ارتقای بهداشت و ایمنی و بهینهسازی فرآیندها برای کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری است.
به گفته او، بیش از ۳۰ میلیارد تومان در این مسیر هزینه شده و بازگشت «کیوار» تنها یک حرکت اقتصادی ساده نیست؛ بلکه بخشی از استراتژی کلان استان برای بازآفرینی واحدهای صنعتی به شمار میآید.
فناوری نوین؛ راهی به سوی بازارهای تازه
محمدی با اشاره به بهرهگیری از فناوریهای جدید در این پروژه، ادامه داد:با بهکارگیری فناوریهای نوین، انتظار میرود ظرفیت تولید و تنوع محصولات کیوار افزایش یابد و بازارهای محلی و منطقهای بیش از پیش پوشش داده شود. علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، این پروژه توانایی تأمینکنندگان محلی و خدمات لجستیکی مرتبط را نیز تقویت میکند.
کارشناسان معتقدند استفاده از فناوریهای نوین در صنایع غذایی نه تنها کیفیت و ایمنی محصولات را ارتقا میدهد، بلکه امکان رقابت در بازارهای فرامنطقهای و حتی صادرات را نیز فراهم میکند.
سیاستهای حمایتی برای سرعتبخشی به احیای صنایع
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان همچنین به سیاستهای حمایتی اشاره کرد و گفت : سیاستهای حمایتی شامل تسهیل مجوزدهی، دسترسی سریع به تسهیلات و ایجاد بستر پایدار برای سرمایهگذاران است تا روند احیای واحدهای صنعتی را سرعت بخشد. با بهرهبرداری کامل واحد کیوار، استانداردهای بهداشتی و ایمنی ارتقا یافته و اعتماد مصرفکنندگان نیز افزایش خواهد یافت.
این حمایتها میتواند الگویی برای دیگر واحدهای راکد استان باشد تا با اعتماد به بسترهای حمایتی، مسیر بازگشت به تولید را هموارتر سازند.
امیدی تازه برای دورود و لرستان
احیای واحد لبنیات «کیوار» صرفاً یک پروژه صنعتی نیست؛ بلکه پیامی روشن برای بخش تولید در لرستان است. بازگشت این واحد نشان داد که با سرمایهگذاری هدفمند، حمایتهای دولتی و استفاده از فناوریهای نوین، میتوان چرخههای متوقفشده را دوباره به حرکت درآورد.
این اقدام علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۵ نفر، زنجیرهای از مشاغل غیرمستقیم را فعال کرده و زمینهساز رونق دوباره در بخش لبنیات و صنایع وابسته خواهد شد. اکنون انتظار میرود با ادامه این مسیر، دیگر واحدهای راکد نیز یکی پس از دیگری احیا شوند تا اقتصاد محلی از رکود به سمت پویایی و توسعه حرکت کند.