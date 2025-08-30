معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران از برگزاری سومین دوره اردوی دختران در مشهد مقدس و اردوی آمادگی آزمون تیزهوشان برای پسران در فشم، همزمان با هفته دولت، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، مهدی سلامی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران، با اعلام این خبر گفت: سومین دوره اردوی زیارتی- آموزشی دختران تحت حمایت کمیته امداد، عصر روز جمعه با اعزام ۳۵ نفر به مشهد مقدس آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این اردو با هدف تقویت بنیه معنوی و فرهنگی دانش آموزان طراحی شده و شامل برنامه‌های زیارتی، آموزشی و فرهنگی است.

سلامی در ادامه به برگزاری اردوی هوشمند تابستانی برای پسران اشاره کرد و گفت: این اردو با حضور ۱۰۰ نفر از پسران تحت حمایت که در سال تحصیلی جدید در آزمون‌های مدارس سمپاد و نمونه دولتی شرکت خواهند کرد، در اردوگاه فشم برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این اردوی دو روزه با هدف تقویت بنیه علمی و آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان برای موفقیت در آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی طراحی شده است.

برچسب ها: کمیته امداد ، اردوی زیارتی
