باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز -هشتم شهریور ماه ۱۴۰۴- آیین امضای تفاهمنامه اجرایی خط یازده مترو تهران میان شهرداری تهران و قرارگاه خاتمالانبیا با حضور علیرضا زاکانی شهردار پایتخت و سردار عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برگزار شد.
خط یازده به طول بیش از ۳۳ کیلومتر با ۲۱ ایستگاه به عنوان رینگ جنوب غرب تهران از سه راه تقی اباد آغاز و به چیتگر ختم میشود و دارای ۸ ایستگاه تقاطعی با دیگر خطوط مترو پایتخت است.
خط ۱۱ متروی تهران که از مناطقی، چون ۲۱،۲۰، ۱۹ و ۱۸ میگذرد، بهعنوان یکی از پروژههای مهم توسعه حملونقل شهری، با طراحی قوسی شکل، مناطق در حال توسعه جنوبغرب و جنوب پایتخت را پوشش میدهد. این خط با اتصال به خط ۹، رینگ ثانویه متروی تهران را شکل داده و در کنار اتصال به خطوط ۸ و ۹ (رینگ داخلی)، یکپارچگی شبکه ریلی پایتخت را به نحو مطلوبی افزایش میدهد.
خط ۱۱ همچنین دارای ایستگاههای تبادلی با هر سه خط حومهای در جنوب تهران است و از این منظر یکی از اصلیترین خطوط مترو در تبادل با شبکه حومهای است.
لازم به ذکر است پیش از این شهرداری تهران در تکمیل خط ۷ مترو تهران با مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همکاری داشته است.
منبع: شهرداری تهران