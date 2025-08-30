جنگ ۱۲ روزه تعزیرات در قم؛ ۸۷ پرونده، ۹۴ متخلف

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _رضا حدادپور، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم در نشست خبری امروز، از ثبت بیش از ۱۲ هزار پرونده در حوزه کالا و خدمات طی یک سال گذشته خبر داد و گفت:از مجموع ۱۲ هزار و ۱۱۴ پرونده تشکیل‌شده، ۱۱ هزار و ۹۹۵ پرونده مختومه شده و تنها ۱۹۵ پرونده در جریان است.

حدادپور با اشاره به سه محور اصلی فعالیت تعزیرات شامل تنظیم بازار، بهداشت و دارو، و مبارزه با قاچاق کالا گفت: در جنگ ۱۲ روزه ۳۲ اکیپ گشت سیار فعال بودند که در مجموع ۲۹۹ مورد بازرسی انجام دادند. در این بازرسی‌ها، ۹۴ واحد متخلف، ۲۰۴ واحد بدون تخلف و ۸۷ مورد منجر به تشکیل پرونده شناسایی شد.

او گفت:در طول سال گذشته نیز، واحدهای سیار تعزیرات ۱۱ هزار و ۹۴۷ مورد بازرسی انجام دادند که از این تعداد، ۵ هزار و ۵۸۷ واحد دارای تخلف بودند؛ یعنی تقریباً از هر دو واحد بازرسی‌شده، یکی متخلف بوده است. در نهایت، ۵ هزار و ۷۰۳ پرونده به سازمان ارجاع داده شد.

به گفته حدادپور بیشترین تخلفات مربوط به گران‌فروشی،درج نشدن قیمت ها و تقلب بوده است؛ تخلفاتی که به‌رغم گشت‌های گسترده، همچنان در بازار قم تکرار می‌شوند.