به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی قم در جریان جنگ ۱۲ روزه ۹۴ واحد متخلف شناسایی و ۸۷ مورد پرونده تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی  _رضا حدادپور، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم در نشست خبری امروز،  از ثبت بیش از ۱۲ هزار پرونده در حوزه کالا و خدمات طی یک سال گذشته خبر داد و گفت:از مجموع ۱۲ هزار و ۱۱۴ پرونده تشکیل‌شده، ۱۱ هزار و ۹۹۵ پرونده مختومه شده و تنها ۱۹۵ پرونده در جریان است. 

حدادپور با اشاره به سه محور اصلی فعالیت تعزیرات شامل تنظیم بازار، بهداشت و دارو، و مبارزه با قاچاق کالا گفت: در جنگ ۱۲ روزه ۳۲ اکیپ گشت سیار فعال بودند که در مجموع ۲۹۹ مورد بازرسی انجام دادند. در این بازرسی‌ها، ۹۴ واحد متخلف، ۲۰۴ واحد بدون تخلف و ۸۷ مورد منجر به تشکیل پرونده شناسایی شد.

او گفت:در طول سال گذشته نیز، واحدهای سیار تعزیرات ۱۱ هزار و ۹۴۷ مورد بازرسی انجام دادند که از این تعداد، ۵ هزار و ۵۸۷ واحد دارای تخلف بودند؛ یعنی تقریباً از هر دو واحد بازرسی‌شده، یکی متخلف بوده است. در نهایت، ۵ هزار و ۷۰۳ پرونده به سازمان ارجاع داده شد.

به گفته حدادپور  بیشترین تخلفات مربوط به  گران‌فروشی،درج نشدن قیمت ها و  تقلب بوده است؛ تخلفاتی که به‌رغم گشت‌های گسترده، همچنان در بازار قم تکرار می‌شوند.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی قم ، جنگ ۱۲ روزه
خبرهای مرتبط
گران‌فروشی نان در قم برای متخلفین گران تمام می‌شود
مستأجران قمی زیر بار اجاره‌های بی‌انصاف
توقیف ۴۲۰ خودروی حمل قاچاق در چهارماهه نخست امسال در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گلایه‌های مردمی از تاکسی‌های تب دار اینترنتی؛ تبلیغ سفر راحت، تجربه اما جان فرسا
طرح جامع گردشگری قم؛ وعده‌ای که هنوز به مقصد نرسیده است
آغاز مگا پروژه فیبر نوری در قم
متروی قم به فرودگاه می‌رسد
جنگ ۱۲ روزه تعزیرات در قم؛ ۸۷ پرونده، ۹۴ متخلف
آخرین اخبار
جنگ ۱۲ روزه تعزیرات در قم؛ ۸۷ پرونده، ۹۴ متخلف
متروی قم به فرودگاه می‌رسد
آغاز مگا پروژه فیبر نوری در قم
طرح جامع گردشگری قم؛ وعده‌ای که هنوز به مقصد نرسیده است
گلایه‌های مردمی از تاکسی‌های تب دار اینترنتی؛ تبلیغ سفر راحت، تجربه اما جان فرسا
دشمن با ترور فرماندهان نظامی به‌دنبال فروپاشی یک‌روزه نظام اسلامی بود
تسهیلات نوسازی تاکسی‎‌های فرسوده در قم دوبرابر می‌شود
آموزش پدافند غیرعامل هزینه‌های جنگ را کاهش می‌دهد
اختصاص نیمی از تسهیلات اشتغال‌زایی بسیج به پنل‌های خورشیدی
پایان رقابت‌های پاراتیراندازی استان قم
سایت ۲۲ هکتاری مسکن ملی تا پایان سال تکمیل می‌شود
صعود پاسداران حجاب و ایمان به قله ۲۲۶۵ متری هلیله کوه قم
تکمیل طرح کمربندی قم تا پایان سال ۱۴۰۴
مسئولان با سخت‌کوشی، گره از مشکلات مردم بگشایند