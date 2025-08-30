مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گفت: استفاده از وسیله نقلیه موتوری نیازمند یک سری مقدمات ضروری است که دو مقدمه اجباری برای آن وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: استفاده از وسیله نقلیه موتوری نیازمند یک سری مقدمات ضروری است که دو مقدمه اجباری برای آن وجود دارد: گواهینامه و بیمه شخص ثالث. بیمه شخص ثالث تنها بیمه اجباری است که قانون برای آن در نظر گرفته است.

وی افزود: در چند سال اخیر، روند استفاده خانم‌ها از موتورسیکلت به عنوان راننده افزایش یافته است. در ابتدا، خانم‌ها بیشتر به عنوان مسافر یا ترک‌نشین از موتورسیکلت استفاده می‌کردند، اما با توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی مانند مقایسه نرخ و قیمت وسایل نقلیه و مشکلات شهری مانند ترافیک، استفاده از موتورسیکلت توسط خانم‌ها برای امور روزمره افزایش یافته است.

قمصریان ادامه داد:، اما مانع جدی این روند، عدم امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای خانم‌ها است. در قانون، صدور گواهینامه موتور سیکلت برای آقایان به عهده همکاران ما در فراجا گذاشته شده و درباره گواهینامه موتورسیکلت خانم‌ها مطلبی بیان نشده است. این سکوت قانونی باعث شده که گواهینامه موتورسیکلت برای خانم‌ها صادر نشود و در نتیجه، آنها از مزایای صنعت بیمه و پوشش بیمه محروم هستند.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با اشاره به مسئولیت صندوق در پرداخت خسارات شخص ثالث در حوادث رانندگی که پوشش بیمه وجود ندارد، گفت: خسارت پرداختی صندوق باید از مقصر حادثه رانندگی بازیافت شود. در نتیجه، با جامعه جدیدی از مقصرین مواجه هستیم که به دلیل عدم داشتن گواهینامه و پوشش بیمه شخص ثالث، خساراتی را به دیگران تحمیل می‌کنند.

وی همچنین به پیگیری‌های اخیر صندوق در این زمینه اشاره کرد و گفت: ما در مدت اخیر اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و رایزنی با بخش‌های مختلف کرده‌ایم. مهم‌ترین این اقدام‌ها، مکاتبه‌ای بود که چند ماه قبل با سرکار خانم دکتر بهروز آذر، معاون محترم زنان و خانواده ریاست جمهوری صورت گرفت. با همت ایشان و پیگیری‌های ویژه‌ای که در این زمینه انجام شد، موضوع در دولت مطرح گردید و بر اساس آنچه اعلام شده، اصلاح این موضوع به صورت قانونی طی یک لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

قمصریان در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی و وسعت نظری که نمایندگان محترم مجلس در نظر دارند، این مشکل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای خانم‌ها مرتفع شود. در این صورت، الزام و انتظار از خانم‌ها برای استفاده از موتورسیکلت منوط به داشتن گواهینامه خواهد بود و عزیزان ما در فرجام می‌توانند راحت‌تر با تخلفات در این حوزه مقابله کنند و همچنین دارندگان گواهینامه می‌توانند از ظرفیت بیمه در این زمینه بهره‌مند شوند.

کارهای صدمن یک غاز
ان شاءاله که مجلسی ها با عدم تصویب این طرح مزخرف دولت، شان و جایگاه اجتماعی زنان اصیل ایران را حفظ کنند.
