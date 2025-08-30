۲ کشته و ۷ مصدوم در تصادف جاده سپیدان

برخورد خودرو تیبا و پژو در جاده سپیدان ۲ کشته و ۷ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: امروز با اعلام گزارش برخورد ۲ خودرو تیبا و پژو در جاده سپیدان محور قلات - کودیان نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در این تصادف ۲ نفر قبل از رسیدن اورژانس و بر اثر شدت جراحات کشته و ۷ نفر نیز مصدوم شدند.

عابد تصریح کرد: مصدومان حادثه پس از اقدامات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی اعزام شدند.

او افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۴ دستگاه آمبولانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

