باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _محمدجواد شاکر آرانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم، روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: اختصاص ۲۰ درصد از بودجه عمرانی استان به فصل آموزش، بالاترین سهم در میان ۳۰ فصل عمرانی است و بیانگر عزم جدی مسئولان برای جبران کمبود زیرساخت‌های آموزشی در قم است.

او با اشاره به جزئیات بودجه و سهم درآمدی استان، افزود: سهم قم از درآمدهای مالیاتی و عوارض‌ها تنها ۰.۷۷ درصد از کل درآمدهای کشور است؛ در حالی که استان تهران بیش از ۵۳ درصد این درآمدها را به خود اختصاص داده‌است.

شاکر آرانی با تأکید بر نابرابری در توزیع اعتبارات عمرانی، خاطرنشان کرد: با وجود افزایش سهم جمعیتی قم از ۱.۵۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱.۷۱ درصد در سال ۱۳۹۵، اعتبارات عمرانی استان طی دهه گذشته همواره پایین‌تر از این سهم جمعیتی بوده‌است. تلاش کارشناسان و مدیران استان بر آن بوده تا این فاصله به میانگین جمعیتی نزدیک شود.

او با اشاره به رتبه سی‌ویکم قم در حوزه اعتبارات هزینه‌ای به دلیل ساختار اداری تک‌شهرستانی، تصریح کرد: اگرچه این رتبه نگران‌کننده نیست، اما ضروری است که سهم اعتبارات عمرانی استان حداقل به اندازه سهم جمعیتی آن افزایش یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم با اشاره به روند دوساله کاهش فاصله میان سهم اعتبارات عمرانی و سهم جمعیتی استان، ابراز امیدواری کرد: می‌توان به تحقق عدالت توزیعی در سطح استان دست یافت

به گفته شاکر آرانی، بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، نرخ بیکاری در سطح ملی ۷.۳ درصد اعلام شده، در حالی که این رقم در استان قم ۶.۹ درصد است؛ موضوعی که نشان‌دهنده پویایی نسبی اقتصاد استان است.

او در ادامه به اولویت‌های پروژه‌های عمرانی استان اشاره کرد و گفت: پس از آموزش، حوزه‌های بهداشت و درمان، آبرسانی و نگهداری راه‌های استانی در اولویت تخصیص بودجه قرار دارند. بودجه عمرانی فصل آموزش نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته‌است.