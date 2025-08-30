باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اقدامات خوبی برای حذف دستگاههای موازی در قالب ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت شروع کردیم.
وی تاکید کرد: با دقت، دستور رئیسجمهور پزشکیان را عملیاتی خواهیم کرد.
گفتنی است، شب گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتوگوی تلویزیونی با فعالان رسانهای و سیاسی گفته بود: برخی از دستگاههای موازی باید حذف شوند. یکی از عوامل تورم عملکرد دولت است لذا لازم است بسیاری از سازمانها، بنگاهها و مراکزی که موازیکاری میکنند، حذف شوند.