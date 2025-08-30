اصلاح زمان آزمون استخدامی حفاظت محیط زیست استان تهران

باشگاه خبرنگاران جوان - داود قاسم زاده اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون استخدامی حفاظت محیط زیست استان تهران که پیشتر اطلاع رسانی شده بود، در تاریخ ۲۷ شهریور برگزار خواهد شد.
بر اساس گزارش حفاظت محیط زیست استان تهران وی افزود: داوطلبان باید برای حضور در جلسه آزمون، کارت ورود به جلسه خود را در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۶ شهریور از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کنند.
قاسم زاده در پایان تاکید کرد: عدم دریافت کارت در این بازه میتواند موجب بروز مشکل در فرآیند شرکت در آزمون شود.
منبع: اداره کل محیط زیست استان تهران