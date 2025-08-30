باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از صدور روادید برخی مقامات فلسطینی جلوگیری خواهد کرد، «پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به صورت تلفنی مکالمه کرده و حمایت مادرید از فلسطین را اعلام کرد.

سانچز بعدا در شبکه اجتماعی ایکس نیز نوشت: «عدم صدور روادید [برای مقامات فلسطینی] ناعادلانه است.»

وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، روادید عده‌ای از مقامات سازمان آزادی‌بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین را لغو یا از صدور آن جلوگیری کرده است.

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به این اقدام گفت: «این تصمیم در تضاد آشکار با قوانین بین‌المللی و توافقنامه مقر سازمان ملل است، به ویژه از آنجایی که کشور فلسطین عضو ناظر سازمان ملل محسوب می‌شود.»

آمریکا در حالی این اقدام را انجام داده که اکثر کشور‌ها در حال به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند. کانادا، انگلیس، استرالیا و فرانسه که همگی متحدان نزدیک واشنگتن به شمار می‌روند، در هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند که قصد دارند در مجمع عمومی سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

منبع: رویترز