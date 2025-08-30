همزمان با هفتمین روز از هفته دولت، سد بلوبین در شهرستان ایجرود استان زنجان با اعتبار ۳۶ هزار میلیارد ریالی با حضور وزیر نیرو آبگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ عباس علی آبادی روز شنبه در آیین آبگیری این سد با اشاره به شرایط سخت آبی کشور، گفت: با وجود گذر از یک سال خشک و کاهش بارش‌ها، مدیریت منابع آبی و تولید برق‌آبی در دستور کار قرار گرفته است تا فشار کمتری بر مردم وارد شود.

وی ادامه داد: امروز روز خوبی برای مردم استان زنجان است که شاهد به ثمر نشستن طرح‌های مهم آبی و برقی هستند.

علی آبادی اظهار کرد: پروژه سد بلوبین از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه علاوه بر تأمین آب شرب، نیاز صنایع کم‌آب‌بر را پوشش می‌دهد و سهم محیط‌زیستی آن نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سال گذشته از نظر منابع آبی شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم و مردم با صبوری و تحمل این وضعیت یاری‌گر مدیریت آب کشور بودند که از آنها قدردانی می‌کنم.

وزیر نیرو اظهار کرد: امیدواریم خداوند توان و صبری مضاعف به ما بدهد تا بتوانیم با تبعات تغییرات اقلیمی و کم‌آبی مقابله کنیم.

علی آبادی با بیان اینکه وضعیت سدهای کشور متفاوت است، گفت: هم‌اکنون در پایان تابستان قرار داریم و برخی نگرانی‌ها در حوزه منابع آبی وجود دارد به‌ویژه در رودخانه کارون به دلیل استقرار نیروگاه‌های برق‌آبی، با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم اما با مدیریت مناسب و کاهش مصرف می‌توانیم شرایط را کنترل کنیم.

وی ادامه داد: در سد کارون چهار به‌منظور مدیریت منابع، خروجی آب کاهش یافته تا در زمان اوج مصرف از ظرفیت تولید برق آن استفاده شود، هرچند در برخی سدها و نیروگاه‌ها مانند کارون یک محدودیت‌هایی ایجاد شده است، اما همچنان از ظرفیت موجود برای تأمین برق استفاده می‌کنیم.

وزیر نیرو تأکید کرد: شرایط خشکسالی بر بسیاری از سدها و منابع آبی کشور تأثیر گذاشته است اما با برنامه‌ریزی و مدیریت انجام‌ شده، نگرانی‌ها در حال برطرف شدن است و تلاش می‌کنیم کمترین مشکل برای مردم ایجاد شود.

سد مخزنی بلوبین در شهرستان ایجرود، واقع در ۵۵ کیلومتری جنوب‌غربی زنجان و ۱۴ کیلومتری شهر حلب، با هدف کنترل جریان‌های سطحی و ذخیره‌سازی آب برای مصارف شرب و صنعتی احداث شده است.

به گفته مدیر عامل آب منطقه‌ای زنجان، این سد از نوع سنگریزه‌ای با هسته رسی بوده و ارتفاع آن از پی به ۷۳ متر می‌رسد.

به گفته باقری، حجم مخزن سد ۲۹.۷ میلیون مترمکعب و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده تاکنون ۳۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. که برای تکمیل این پروژه، تأمین اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال مورد نیاز است.

باقری گفت: اهداف اصلی طرح شامل تأمین سالانه سه و نیم میلیون مترمکعب آب شرب برای شهرها و روستاهای منطقه و همچنین ۶ میلیون مترمکعب آب صنعتی برای شهرستان‌های ایجرود و حلب است.

ایرنا

برچسب ها: سدها ، کم‌آبی
خبرهای مرتبط
رئیس جمهور:
بحران آب در کشور جدی است
استاندار زنجان:
حجم زیادی از مسکن ملی در سال جدید به متقاضیان در زنجان واگذار می‌شود
میزان بارندگی‌ها در زنجان ۳۰ درصد کاهش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزرگترین چالش وزارت نیرو تشکیل نشدن سرمایه در حوزه انرژی است
فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان با حضور وزیر نیرو افتتاح شد
آخرین اخبار
فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان با حضور وزیر نیرو افتتاح شد
بزرگترین چالش وزارت نیرو تشکیل نشدن سرمایه در حوزه انرژی است