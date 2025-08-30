باشگاه خبرنگاران جوان _ عباس علی آبادی روز شنبه در آیین آبگیری این سد با اشاره به شرایط سخت آبی کشور، گفت: با وجود گذر از یک سال خشک و کاهش بارش‌ها، مدیریت منابع آبی و تولید برق‌آبی در دستور کار قرار گرفته است تا فشار کمتری بر مردم وارد شود.



وی ادامه داد: امروز روز خوبی برای مردم استان زنجان است که شاهد به ثمر نشستن طرح‌های مهم آبی و برقی هستند.

علی آبادی اظهار کرد: پروژه سد بلوبین از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه علاوه بر تأمین آب شرب، نیاز صنایع کم‌آب‌بر را پوشش می‌دهد و سهم محیط‌زیستی آن نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سال گذشته از نظر منابع آبی شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم و مردم با صبوری و تحمل این وضعیت یاری‌گر مدیریت آب کشور بودند که از آنها قدردانی می‌کنم.

وزیر نیرو اظهار کرد: امیدواریم خداوند توان و صبری مضاعف به ما بدهد تا بتوانیم با تبعات تغییرات اقلیمی و کم‌آبی مقابله کنیم.



علی آبادی با بیان اینکه وضعیت سدهای کشور متفاوت است، گفت: هم‌اکنون در پایان تابستان قرار داریم و برخی نگرانی‌ها در حوزه منابع آبی وجود دارد به‌ویژه در رودخانه کارون به دلیل استقرار نیروگاه‌های برق‌آبی، با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم اما با مدیریت مناسب و کاهش مصرف می‌توانیم شرایط را کنترل کنیم.



وی ادامه داد: در سد کارون چهار به‌منظور مدیریت منابع، خروجی آب کاهش یافته تا در زمان اوج مصرف از ظرفیت تولید برق آن استفاده شود، هرچند در برخی سدها و نیروگاه‌ها مانند کارون یک محدودیت‌هایی ایجاد شده است، اما همچنان از ظرفیت موجود برای تأمین برق استفاده می‌کنیم.



وزیر نیرو تأکید کرد: شرایط خشکسالی بر بسیاری از سدها و منابع آبی کشور تأثیر گذاشته است اما با برنامه‌ریزی و مدیریت انجام‌ شده، نگرانی‌ها در حال برطرف شدن است و تلاش می‌کنیم کمترین مشکل برای مردم ایجاد شود.

سد مخزنی بلوبین در شهرستان ایجرود، واقع در ۵۵ کیلومتری جنوب‌غربی زنجان و ۱۴ کیلومتری شهر حلب، با هدف کنترل جریان‌های سطحی و ذخیره‌سازی آب برای مصارف شرب و صنعتی احداث شده است.



به گفته مدیر عامل آب منطقه‌ای زنجان، این سد از نوع سنگریزه‌ای با هسته رسی بوده و ارتفاع آن از پی به ۷۳ متر می‌رسد.

به گفته باقری، حجم مخزن سد ۲۹.۷ میلیون مترمکعب و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده تاکنون ۳۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. که برای تکمیل این پروژه، تأمین اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال مورد نیاز است.



باقری گفت: اهداف اصلی طرح شامل تأمین سالانه سه و نیم میلیون مترمکعب آب شرب برای شهرها و روستاهای منطقه و همچنین ۶ میلیون مترمکعب آب صنعتی برای شهرستان‌های ایجرود و حلب است.

ایرنا