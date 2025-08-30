باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده، «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور با او دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

شی از سازمان ملل به عنوان سازمانی که «نقش محوری در امور بین‌المللی ایفا می‌کند» حمایت کرد و تاکید کرد که چین از «چند جانبه‌گرایی واقعی» نیز حمایت می‌کند.

رئیس جمهور چین همچنین افزود که پکن به عنوان یکی از شرکای قابل اعتماد سازمان ملل باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، گوترش به شی گفت: «حمایت چین عنصر بسیار مهمی است که باید حفظ شود.»

بیست و پنجمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای و نشست «سازمان همکاری شانگهای پلاس» روز‌های یکشنبه و دوشنبه در شهر «تیانجین» در شمال چین برگزار می‌شود و همبستگی جنوب جهانی را به نمایش می‌گذارد. این گردهمایی سطح بالا در بحبوحه افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله جنگ اوکراین، جنگ غزه و تشدید حملات رژیم اسرائیل به کرانه باختری اشغالی و جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برگزار می‌شود.

شی جین پینگ به عنوان رئیس دوره‌ای این نشست، میزبانی را بر عهده خواهد داشت و قرار است رهبران بیش از ۲۰ کشور و روسای ۱۰ سازمان بین‌المللی در این اجلاس شرکت کنند.

در میان شرکت‌کنندگان این نشست تا کنون حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نارندرا مودی، نخست وزیر هند و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان تایید شده است.

