طبیعت لرستان آماده استقبال از گردشگران بومی و خارجی

لرستان، با دارا بودن مناظر طبیعی بی‌نظیر، چشمه‌ها و آبشارهای خیره‌کننده، کوهستان‌های مرتفع و فرهنگ غنی عشایری، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای توسعه گردشگری دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در سال‌های اخیر، با تصویب طرح‌های مختلف گردشگری و تلاش برای ایجاد بوم‌گردی، این استان گام‌های مهمی در راستای توسعه پایدار و اشتغال‌زایی برداشته است.

 گردشگری می‌تواند منابع درآمدی جدید ایجاد کند و زمینه اشتغال جوانان را فراهم آورد، به ویژه در مناطق روستایی که فرصت‌های شغلی محدود است.

 برنامه‌ریزی دقیق و طرح‌های مصوب، تضمین می‌کند که منابع طبیعی و میراث فرهنگی بدون آسیب محافظت شوند و گردشگران نیز با رعایت قوانین از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

 تصویب طرح‌ها و ارائه چارچوب قانونی شفاف، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری مطمئن می‌کند.

تصویب طرح‌های گردشگری با اعتبار ۵۲۰ میلیارد ریال 

کمیته فنی استان لرستان، با طرح‌های گردشگری به ارزش ۵۲۰ میلیارد ریال در شهرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد موافقت کرد.

 این طرح‌ها شامل احداث سه واحد تأسیسات اقامتی در خرم‌آباد، دو سفره‌خانه سنتی در بروجرد و دو اقامتگاه بوم‌گردی است.

بر اساس این گزارش، با بهره‌برداری از این طرح‌ها، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۴ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۳۵ نفر فراهم می‌شود. همچنین، هر یک از اقامتگاه‌های بوم‌گردی ظرفیت پذیرش روزانه ۱۲ گردشگر را خواهند داشت.

این مصوبات با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف استان لرستان به تصویب رسیده‌اند و انتظار می‌رود نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری این استان ایفا کنند

 اهمیت بوم‌گردی در لرستان

بوم‌گردی یا «اکوتوریسم»، یکی از شاخه‌های مهم گردشگری پایدار است که علاوه بر معرفی فرهنگ و طبیعت، به توسعه محلی کمک می‌کند.  گردشگران تجربه واقعی زندگی روستایی و عشایری را تجربه می‌کنند و این امر باعث افزایش ارزش فرهنگ محلی می‌شود. ایجاد بوم‌گردی نیازمند بهبود زیرساخت‌های محلی مانند جاده‌ها، برق و اینترنت است که به نفع اهالی نیز خواهد بود.

 بوم‌گردی، برخلاف گردشگری انبوه، کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می‌کند و موجب آگاهی‌بخشی درباره حفاظت از منابع طبیعی می‌شود.

تصویب طرح‌های گردشگری و توسعه بوم‌گردی در لرستان، فرصت طلایی برای رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم محلی است. با برنامه‌ریزی صحیح، مشارکت مردمی و حمایت دولت و بخش خصوصی، این استان می‌تواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در ایران تبدیل شود، به طوری که هم طبیعت و فرهنگ محافظت شود و هم اقتصاد محلی شکوفا گردد.

