افتتاح خط ۳۰ اینچ نفت ترش؛ توسعه انرژی در لرستان به مرحله جدید رسید

با افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی و توسعه صنایع مرتبط، نیاز به انتقال ایمن و پایدار نفت خام و محصولات نفتی بیش از پیش احساس می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیریت صحیح فرآیند انتقال ایمن نفت خام نه تنها تضمین‌کننده امنیت انرژی است، بلکه از پیامد‌های زیست‌محیطی و اقتصادی ناخواسته نیز جلوگیری می‌کند.

انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی یک فرآیند پیچیده است که با خطرات متعددی مانند نشت، آتش‌سوزی، انفجار و تخریب محیط زیست همراه است.

خط ۳۰ اینچ نفت خام ترش در استان راه‌انداری شد

مدیر منطقه لرستان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: خط ۳۰ اینچ نفت خام ترش در استان راه‌انداری شد که این اقدام نقش مهمی در تضمین انتقال ایمن و پایدار نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایفا کرده است.

سیدمحمدکریم هاشمی‌زاده روز شنبه اظهار کرد: این خط لوله همزمان با هفته دولت، به طول ۳۴۱ کیلومتر (شامل ۱۰۲ کیلومتر خط لوله با قطر ۳۰ اینچ از سبزآب تا تنگ‌فنی و ۲۳۹ کیلومتر خط لوله از تنگ‌فنی تا شازند با قطر ۲۶ اینچ) از استان‌های خوزستان، لرستان و مرکزی عبور می‌کند.

وی افزود: از ۱۰۲ کیلومتر خط ۳۰ اینچ نفت خام ترش مسیر خط سبز آب تا تنگ فنی حدود ۴۳ کیلومتر از پل زال تا مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی در حوزه خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: همچنین در مسیر خط تاسیسات بین‌راهی در سبزآب، تنگ‌فنی، آسار، پل‌بابا و رازان احداث شده و در نهایت خط به پالایشگاه شازند متصل می‌شود.

انتقال ایمن و پایدار نفت خام و فرآورده‌های نفتی در لرستان یک ضرورت استراتژیک برای تضمین امنیت انرژی و توسعه پایدار منطقه محسوب می‌شود.

با نوسازی زیرساخت‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن، آموزش نیرو‌های انسانی و مشارکت جوامع محلی، می‌توان همزمان با رشد اقتصادی، امنیت و حفاظت از محیط زیست را تضمین کرد.

برچسب ها: نفت خام ، لرستان ، افتتاح
خبرهای مرتبط
افتتاح طرح توسعه بیمارستان کوثر بروجرد
افتتاح مجتمع چند منظوره آوای کوچه فیلم در بروجرد
بخشی از لاستیک سازی خرم آباد در صورت تامین منابع مالی بهره برداری می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لرستان، قطب بی‌رقیب گردوی ایران
قلعه فلک‌الافلاک در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت می‌شود
صنایع کوچک، ناجی بزرگ اشتغال در سلسله
خاموشی کوره‌ها، سفره‌های کارگری را کوچک‌تر کرد
تلفات جاده‌ای پیشتاز حوادث مرگبار لرستان در بهار ۱۴۰۴
پرورش ماهیان زینتی؛ از بروجرد به بازارهای جهانی
میراث هزارساله پل تاریخی کشکان از ریزش و تخریب نجات پیدا می‌کند
کارخانه آهک هیدراته پلدختر در ایستگاه وعده‌ها؛ از اعلام افتتاح در دی‌ماه تا انتظار برای آبان ۱۴۰۴
تصفیه خانه سلسله تا دو سال آینده به بهره برداری می‌رسد
پویش بخشش در لرستان
آخرین اخبار
افتتاح خط ۳۰ اینچ نفت ترش؛ توسعه انرژی در لرستان به مرحله جدید رسید
طبیعت لرستان آماده استقبال از گردشگران بومی و خارجی
ماهوردشت لرستان مقصد نوین گردشگران
بازگشت «کیوار» به خط تولید؛ جان تازه‌ای برای صنعت لبنیات لرستان
وعده‌های ناتمام پرداخت تسهیلات در گذر ۶ سال بعد از سیل ۹۸
ساخت نخستین کارخانه تولید کود کلات کشور در لرستان
لرستان، قطب بی‌رقیب گردوی ایران
لرستان دروازه تازه صادرات صنایع دستی ایران
روند کند بازسازی جاده‌ها پس از سیل ۱۳۹۸ در لرستان
سومین نیروگاه خورشیدی شرکت نفت در لرستان عملیاتی شد
کمبود زیرساخت‌ها؛ مانع اقامت گردشگران در لرستان
پرورش ماهیان زینتی؛ از بروجرد به بازارهای جهانی
افزایش چشمگیر حمایت‌های مالی از مددجویان لرستان
افتتاح دو خط از کمربندی دورود پس از ۱۲ سال در دهه فجر؛ گامی مهم در بهبود ترافیک شهری
چگنی قطب تولید سنگ گوهره در جهان؛ تولید سالانه بیش از یک میلیون تن
وجود ۲۷۰۰ پروژه بر زمین مانده میراث فرهنگی در کشور
میراث هزارساله پل تاریخی کشکان از ریزش و تخریب نجات پیدا می‌کند
تصفیه خانه سلسله تا دو سال آینده به بهره برداری می‌رسد
کارخانه آهک هیدراته پلدختر در ایستگاه وعده‌ها؛ از اعلام افتتاح در دی‌ماه تا انتظار برای آبان ۱۴۰۴
ناترازی برق لرستان؛ پای ماینرها و ادارات پرمصرف در میان است
پویش بخشش در لرستان
خاموشی کوره‌ها، سفره‌های کارگری را کوچک‌تر کرد
قلعه فلک‌الافلاک در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت می‌شود
تلفات جاده‌ای پیشتاز حوادث مرگبار لرستان در بهار ۱۴۰۴
۹ پروژه نیمه‌تمام کتابخانه در لرستان
صنایع کوچک، ناجی بزرگ اشتغال در سلسله
پرونده‌ای طولانی و هفت‌خوان رستم ثبت جهانی
نیمه‌راه مانده؛ لاستیک‌سازی خرم‌آباد هنوز در انتظار
غار ماهی کور لرستان؛ موزه زنده تکامل در دل ایران
بیش از یک میلیون اثر تاریخی در کشور؛ ۹۵ درصد آثار کشور هنوز ثبت ملی نشده‌اند