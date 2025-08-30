افتتاح خط ۳۰ اینچ نفت ترش؛ توسعه انرژی در لرستان به مرحله جدید رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیریت صحیح فرآیند انتقال ایمن نفت خام نه تنها تضمین‌کننده امنیت انرژی است، بلکه از پیامد‌های زیست‌محیطی و اقتصادی ناخواسته نیز جلوگیری می‌کند.

انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی یک فرآیند پیچیده است که با خطرات متعددی مانند نشت، آتش‌سوزی، انفجار و تخریب محیط زیست همراه است.

خط ۳۰ اینچ نفت خام ترش در استان راه‌انداری شد

مدیر منطقه لرستان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: خط ۳۰ اینچ نفت خام ترش در استان راه‌انداری شد که این اقدام نقش مهمی در تضمین انتقال ایمن و پایدار نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایفا کرده است.

سیدمحمدکریم هاشمی‌زاده روز شنبه اظهار کرد: این خط لوله همزمان با هفته دولت، به طول ۳۴۱ کیلومتر (شامل ۱۰۲ کیلومتر خط لوله با قطر ۳۰ اینچ از سبزآب تا تنگ‌فنی و ۲۳۹ کیلومتر خط لوله از تنگ‌فنی تا شازند با قطر ۲۶ اینچ) از استان‌های خوزستان، لرستان و مرکزی عبور می‌کند.

وی افزود: از ۱۰۲ کیلومتر خط ۳۰ اینچ نفت خام ترش مسیر خط سبز آب تا تنگ فنی حدود ۴۳ کیلومتر از پل زال تا مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی در حوزه خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: همچنین در مسیر خط تاسیسات بین‌راهی در سبزآب، تنگ‌فنی، آسار، پل‌بابا و رازان احداث شده و در نهایت خط به پالایشگاه شازند متصل می‌شود.

انتقال ایمن و پایدار نفت خام و فرآورده‌های نفتی در لرستان یک ضرورت استراتژیک برای تضمین امنیت انرژی و توسعه پایدار منطقه محسوب می‌شود.

با نوسازی زیرساخت‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن، آموزش نیرو‌های انسانی و مشارکت جوامع محلی، می‌توان همزمان با رشد اقتصادی، امنیت و حفاظت از محیط زیست را تضمین کرد.