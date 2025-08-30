باشگاه خبرنگاران جوان - در ماههای اخیر، کمبود شیر خشک به یکی از بزرگترین مشکلات خانوادههای تبدیل شده است. اما هم اکنون این در بازار به سختی در داروخانهها و فروشگاهها یافت میشود و باعث نگرانی گسترده والدین شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود شیرخشک در محله تهرانپارس شهر تهران خبر داد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقت بخیر امروز پدرشوهر من تمام داروخانههای محل تهرانپارس گشته وهیچ کدام شیرخشک نداشتند (یا ندادن) فقط توانستیم یک عدد پیدا کنیم.
