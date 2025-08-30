رونمایی از محصولات دارویی جدید در حوزه پلاسما؛ کاهش وابستگی به واردات

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ فرزین بلوچی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون، در مراسمی با قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی تیم‌های تخصصی و فنی، موفقیت‌های حاصل در زمینه تولید دارو‌های مستقل پلاسما را به حاضران اعلام کرد.

بلوچی همچنین ایجاد وفاق و همدلی میان تمامی ارکان حوزه سلامت و دارو را عامل اصلی در مسیر توسعه و تولید محصولات دارویی با کیفیت بالا و مستقل دانست.

محلول LISS، به عنوان اولین محصول، یکی از محلول‌های کمکی در انجام آزمایش‌های تعیین گروه خون در بانک خون بیمارستانی است. این محلول به منظور افزایش سرعت و دقت آزمایش‌ها پیش از تزریق خون به‌رود و استفاده از آن در آزمایشگاه‌ها، آزمایش‌های حیاتی و اورژانسی مانند کراس مچ را تا ۴ برابر کاهش می‌دهد و آزمایش‌ها را می‌تواند افزایش دهد.

محصول دوم، بررسی Cell آسا، با هدف بهبود کیفیت آزمایش‌های تخصصی تعیین گروه‌های خونی طراحی شده است. این محصول صحت نتایج آزمایش را با استفاده از هیومن گلبولین بررسی می‌کند و از نتایج دقیق آزمایش کمبس، که یکی از مهم‌ترین تست‌های آزمایشگاهی تعیین گروه خونی است، مطمئن می‌شود.

محصول سوم، سلول‌های گروه‌بندی کیت ABO، آزمایش‌های تعیین گروه خونی را با روش برگشت نوع تشخیص نهایی می‌دهد. این کیت با کمک محلول‌های خود، آزمایش‌های تعیین گروه خونی را مستقیماً انجام می‌دهد که در آزمایشگاه‌های مراکز انتقال خون و بانک خون بیمارستانی انجام می‌شود، با روش معکوسی بررسی می‌کند تا از بروز واکنش‌های نامطلوب در دریافت‌کنندگان خون به دلیل ناگاری گروه خونی جلوگیری کند. همچنین، این کیت به شناسایی افراد با گروه خونی نادر نیز کمک می‌کند.

در حال حاضر، تعداد زیادی از این محصولات وابسته به خارجی هستند که علاوه بر ایجاد وابستگی، باعث خروج خواهد شد.

مصطفی جمالی در ادامه با بررسی بر تولید دارو‌های حیاتی در داخل کشور، گفت: «انتظار داریم با رونمایی محصولات جدید، تولید با کیفیت بالا، قیمت مناسب و حجم کافی برای کشور در سطح انبوه انجام می‌شود تا وابستگی به واردات کاهش یابد.» وی افزود: «این معنی نیست که این تولید برای اولین بار است، بلکه مشکل اصلی کشور حل نشده است.»

جمه بر این نکته کرد که حتی با ظرفیت سه میلیون لیتر پلاسما، بخشی از تولید باید تحت نظارت دولت و با همکاری بخش خصوصی باشد تا هم کیفیت تضمین شود و هم سوددهی باعث غفلت نیاز‌های ملی شود. وی ادامه داد: «با توجه به تحریم‌ها و خطرات وابستگی خارجی، نیاز است که همین امروز برای تولید منابع داخلی منابع حیاتی فراهم شود تا در واقع باید به مردم پاسخ دهند.»

وی همچنین اشاره می‌کند که بخشی از این محصولات برای برخی از محصولات خاص و کنترل کیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای مصرف عمومی استفاده نمی‌شود، اما لازم است که برای شرایط بحرانی تولید شود.

شرکت مادر تخصصی با هدف افزایش سهم خود در بازار تولید محصولات و مولفه‌های تخصصی آزمایشگاهی و ارتقای جایگاه برند، اقدام به طراحی و تولید سه محصول جدید کرده است. این پروژه با همکاری و همت متخصصین داخلی به انجام رسیده است.

یکی از محصولات جدید، محلولی است که با هدف ارتقای کیفیت تست‌های تشخیصی گروه خونی در بانک‌های خون کشور توسعه یافته است. در فرآیند تحقیق و توسعه این محصول، پارامترهای مختلف مورد بررسی و کنترل کیفیت قرار گرفت تا نهایتاً فرمولاسیون بهینه حاصل شود. کیت نهایی با حذف تداخلات احتمالی، دقت بالای آزمایش را تضمین می‌کند. محصول چکستر نیز برای کاهش نتایج کاذب در تست‌های خمس طراحی شده است.

این محصولات با ارائه کیفیت مطلوب و قیمت مناسب، گزینه‌ای مناسب برای مصرف‌کنندگان آزمایشگاهی فراهم می‌کنند و به ارتقای جایگاه شرکت و تقویت رقابت در بازار محلول‌های تخصصی آزمایشگاهی کمک خواهند کرد