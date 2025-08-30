دیدار دبیر شورای امنیت ارمنستان با عراقچی

دبیر شورای امنیت ارمنستان در جریان سفر به تهران با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

منبع: مهر

