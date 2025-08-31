باشگاه خبرنگاران جوان - ورزش هم در سلامت زنان و هم در سلامت زنان موثر است، اما تاکنون تحقیقات جامعی درمورد اینکه فعالیت بدنی بر سلامت کدامیک از این دو گروه از افراد تاثیر گذارتر است، انجام نگرفته بود، اما در نتیجه یک تحقیق جدید مشخص شده که زنان برای رسیدن به سلامت بهتر ممکن است به اندازه مردان به تلاش نیاز نداشته باشند.
تحقیقات جدید نشان میدهد که زنان با ورزش، حتی زمانی که میزان آن کم باشد، طول عمر و محافظت قلبی عروقی بیشتری نسبت به مردان به دست میآورند. این یافتهها به این معنی نیست که زنان باید کمتر ورزش کنند، اما به کسانی که برای رسیدن به اهداف رسمی تلاش میکنند، اطمینان خاطر میدهد.
از این میان اما نتایج یک مطالعه تیتر اول اخبار را به خود اختصاص داد. مطالعهای که در نشریه کالج قلب و عروق آمریکا منتشر شد، وضعیت جسمانی بیش از ۴۱۲ هزار بزرگسال آمریکایی را بدون مشکلات اساسی سلامتی بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ بررسی کرد. تا پایان سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۴۰ هزار شرکتکننده فوت کرده بودند، از جمله بیش از ۱۱ هزار شرکت کننده در این مطالعه بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی جان خود را از دست دده بودند.
وقتی محققان میزان فعالیت گزارششده توسط خود افراد را تجزیه و تحلیل کردند، تفاوتهای جنسیتی قابل توجهی یافتند. خطر مرگ در زنانی که فقط ۱۴۰ دقیقه ورزش متوسط در هفته انجام میدادند، ۱۸ درصد کاهش یافته بود. مردان برای بهرهمندی مشابه به بیش از دو برابر یعنی حدود ۳۰۰ دقیقه در هفته نیاز داشتند.
در انتهای بالای طیف، ۳۰۰ دقیقه فعالیت متوسط در هفته، خطر مرگ زودرس را در زنان ۲۴ درصد کاهش داد، برای مردان، این افزایش کمتر بود. تمرینات قدرتی الگوی مشابهی را نشان داد: یک جلسه هفتگی در زنان همان مزیت طول عمر را به همراه داشت که مردان پس از سه جلسه تمرین قدرتی به آن دست یافتند.
دکتر هونگوی جی، یکی از نویسندگان این مطالعه از بیمارستان وابسته به دانشگاه چینگدائو، گفت: مطالعه ما پیشنهاد نمیکند که زنان باید کمتر ورزش کنند، بلکه زنانی را که ممکن است به دلایل مختلف به اندازه کافی ورزش نکنند، تشویق میکند که حتی مقادیر نسبتً کم ورزش نیز میتواند مزایای قابل توجهی داشته باشد.چرا زنان سود بیشتری میبرند؟
این اعداد یک سوال واضح را مطرح میکنند: چرا زنان در ورزش بازده بیشتری را مشاهده میکنند؟ فیزیولوژیستها به چندین عامل بیولوژیکی اشاره میکنند. به عنوان مثال، استروژن از سلامت عروق و ریکاوری عضلات پشتیبانی میکند و به زنان قدرت بیشتری در تمرینات میدهد. ترکیب بدن نیز نقش دارد. اگرچه مردان معمولا توده عضلانی مطلق بیشتری دارند، تحقیقات نشان میدهد که زنان به ازای هر واحد تلاش، به ویژه در تمرینات قدرتی، به طور متناسب سود بیشتری کسب میکنند. گزارش واشنگتن پست در سال ۲۰۲۵، انعطافپذیری و ظرفیت ریکاوری بالاتر زنان را برجسته کرد، ویژگیهایی که ممکن است اثر محافظتی ورزش را تقویت کند.ورزش، جامعه و زندگی روزمره
زمینه اجتماعی نیز مهم است. زنان اغلب کمتر به اهداف ورزشی رسمی دست مییابند، که بخشی از آن به دلیل فشارهای زمانی، مسئولیتهای مراقبت از کودک یا نگرانیهای ایمنی است. فعالیتهای خانگی و مراقبتی که میتوانند از نظر جسمی طاقتفرسا باشند، اغلب در نظرسنجیها لحاظ نمیشوند. این بدان معناست که سطح فعالیت واقعی زنان ممکن است دست کم گرفته شود. با این حال حتی ورزش اندازهگیری شده آنها نیز تأثیر زیادی را نشان میدهد.
از نظر تاریخی، تحقیقات پزشکی و ورزشی مردان را به عنوان پیشفرض در نظر گرفتهاند و نتایج سلامت زنان بعدا در نظر گرفته شده است. اما مطالعاتی مانند این مطالعه اخیر به ایجاد تعادل در تصویر کمک میکنند و نشان میدهند که فیزیولوژی زنان شایسته توجه است.
با وجود تفاوتهای جنسیتی، این مطالعه حقیقتی را که برای همه صدق میکند، تقویت میکند: هر حرکتی بهتر از هیچ حرکتی است. مزایای فعالیت ورزشی با مقادیر کم فعالیت منظم، از پیادهروی سریع گرفته تا تمرینات قدرتی سبک، به سرعت ایجاد میشوند.
منبع: همشهری آنلاین