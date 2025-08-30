افشای پشت پرده اشغال افغانستان؛ هیچ کدام از اهداف محقق نشد

پل دی. میلر، مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، در کتاب جدید خود جزئیات پشت‌پرده جنگ ۲۰ ساله افغانستان را فاش کرده و شکست واشنگتن را نتیجه ترکیبی از بوروکراسی ناکارآمد، نقش دوگانه پاکستان و توافق شتاب‌زده دوحه دانسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- یک مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در کتاب جدید خود با عنوان «انتخاب شکست: روایت بیست‌ساله از چگونگی باخت آمریکا در افغانستان» جزئیات پشت‌پرده جنگ بیست‌ساله این کشور در افغانستان را فاش کرده است. پل دی. میلر، که سابقه مدیریت امور افغانستان و پاکستان در شورای امنیت ملی و فعالیت در سیا و ارتش آمریکا را دارد، شکست آمریکا را نتیجه مجموعه‌ای از خطاهای راهبردی، بوروکراسی ناکارآمد، نقش دوگانه پاکستان و توافق دوحه عنوان کرده است.

میلر در این کتاب تأکید می‌کند که مأموریت آمریکا در افغانستان شامل دو بخش اصلی مبارزه با تروریسم و بازسازی دولت بود که در هر دو شکست خورد؛ نه پناهگاه‌های تروریستی نابود شد، نه القاعده به‌طور کامل از میان رفت و نه دولتی باثبات در کابل شکل گرفت. وی بوروکراسی نهادهایی مانند وزارت خارجه و دفاع آمریکا را که برای وظایف روتین طراحی شده‌اند، مانعی در برابر تفکر خلاق و تصمیم‌گیری راهبردی لازم برای مدیریت بحران افغانستان می‌داند.

میلر به نقش پیچیده پاکستان اشاره کرده که از یک سو متحد مهمی در مبارزه با القاعده بود و از سوی دیگر بخشی از نهادهای آن با طالبان همکاری می‌کردند؛ تناقضی که به گفته وی زمینه‌ساز پنهان شدن اسامه بن‌لادن در خاک پاکستان شد. همچنین توافق دوحه میان دولت ترامپ و طالبان نقطه عطفی دانسته شده که به صورت شتاب‌زده و بدون هماهنگی با وزارت دفاع امضا شد و زمینه خروج آمریکا و فروپاشی دولت کابل را فراهم کرد.

این مقام پیشین آمریکایی در بخش دیگری، نظریه «واقع‌گرایی» در سیاست خارجی آمریکا را ایدئولوژی‌ای ناامیدکننده معرفی کرده که با حذف آرمان‌های اخلاقی به تصمیم‌های نادرست دامن زد. میلر مسئولیت اصلی شکست را متوجه رؤسای جمهور و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا می‌داند، اما تأکید می‌کند که این تصمیم‌ها بازتاب اراده رأی‌دهندگان بود و بنابراین جامعه آمریکا نیز باید سهم خود از این شکست را بپذیرد.

برچسب ها: اشغال افغانستان ، جنایات آمریکا در افغانستان ، جنگ افغانستان
