زمان بازگشت افغانستان به سازمان همکاری شانگهای فرا رسیده است

باشگاه خبرنگاران جوان- سرگی شویگو، منشی شورای امنیت فدراسیون روسیه، در مقالهای در روزنامه «روسیسکایا گازیتا» اعلام کرد که روسیه و کشورهای همسایه افغانستان، بازسازی و توسعه پایدار این کشور به عنوان یک دولت مستقل، باثبات و عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر را امری حیاتی میدانند.
شویگو با اشاره به لزوم ازسرگیری روابط میان افغانستان و سازمان همکاری شانگهای، گفت: «وقت آن رسیده که به فعالسازی گروه تماس مربوط به افغانستان در این سازمان اندیشیده شود.»
وی به تصمیم روسیه مبنی بر به رسمیت شناختن حکومت طالبان در سوم جولای ۲۰۲۵ به عنوان اولین کشور جهان اشاره کرد و افزود این اقدام با هدف تقویت همکاریهای تجاری، اقتصادی، بشردوستانه و امنیتی، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر انجام شده است.
منشی شورای امنیت روسیه امنیت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را پیششرط توسعه اقتصادی افغانستان دانست و خاطرنشان کرد بسیاری از کشورهای منطقه همکاری خود با کابل را افزایش دادهاند که بازتابی از واقعیتهای جدید منطقه است.
شویگو در ادامه مدعی شد بیش از ۲۳ هزار جنگجوی وابسته به حدود ۲۰ گروه تروریستی بینالمللی در افغانستان فعالیت دارند که تهدیدی جدی برای منطقه و جهان محسوب میشوند. وی افزود طالبان با وجود تحریمهای غربی، در حد توان با گروههای تروریستی، به ویژه شاخه خراسان داعش، مبارزه میکند.
این مقام ارشد امنیتی روسیه در پایان سازمانهای اطلاعاتی غربی را متهم کرد که با انتقال جنگجویان به افغانستان، درصدد بیثبات کردن اوضاع در نزدیکی مرزهای روسیه، چین و ایران هستند. وی گفت کشورهای غربی تلاش میکنند ساختارهای ناتو را به منطقه بازگردانند و تماسهای سیاسی خود با کابل را افزایش دهند.