فوت یک کارگر معدن در کوهبنان کرمان

رئیس حوزه قضائی کوهبنان گفت: در پی وقوع حادثه در کارگاه ۲۱۵ معدن زغال‌سنگ اصلی پابدانا، یکی از کارگران جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس حوزه قضائی شهرستان کوهبنان گفت: در پی وقوع حادثه در کارگاه ۲۱۵ معدن زغال‌سنگ اصلی پابدانا در شهرستان کوهبنان، یکی از کارگران جان خود را از دست داد.

صادق کاظمی شامگاه هشتم شهریور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه عصر امروز رخ داده و بلافاصله پس از وصول گزارش حادثه، دستور اولیه صادر شد و بازرسان اداره کار مأمور بررسی علت وقوع حادثه و شناسایی قصور احتمالی متخلف یا متخلفان شدند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی با حساسیت ویژه موضوع را دنبال می‌کند، ادامه داد: تأکید شده بررسی‌ها با دقت و سرعت لازم انجام شود تا هرگونه کوتاهی احتمالی شناسایی و با مقصران احتمالی برخورد قانونی صورت گیرد.
رئیس حوزه قضائی کوهبنان در پایان اضافه کرد: نتایج بررسی‌های کارشناسی و اقدامات قضائی پس از تکمیل گزارش رسمی اعلام خواهد شد و دستگاه قضا اجازه نخواهد داد حقوق کارگران و خانواده‌های آنان نادیده گرفته شود.
