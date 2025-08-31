روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر بررسی فعال شدن مکانیسم ماشه پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مکانیسم شانگهای، سه گانه مهار التهاب دلار و ناگهان ونس تنها بخشی از تیتر امروز روزنامه‌های کشورمان است.

 

کیهانکار و کارگر

ایران ورزشی

فرهيختگان ورزشی

 

فرهیختگان

جوان

ایران

اعتماد

همشهری

جام جم

جمهوری اسلامی

خراسان

وطن امروز

ابتکار

 

صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۸ شهریور
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۴ شهریور
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳ شهریور
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
در مورد مشکلات قشر بازنشسته ,و تورم موجود هم صحبت شود .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدی امین
۱۰:۳۹ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
ای کاش پزشکیان صداقت خود را در عمل نشان بدهد و غربگدایان کاسب تحریم را کنار زده و به مشکلات مردم بپردازد .
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
ایکاش در مصاحبه رئیس جمهور از مشکلات معلمان، دارو، مشکلات پزشکان زحمتکش، کارگران، ارز و دلار، و... هم سوال میشد؟؟؟!!!
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
چرا در مصاحبه رئیس جمهور از مشکلات برق و گرانی های سوالی پرسیده نشد تا با پاسخشون امید بدند و دل مردم آروم کنند.
۰
۱۰
پاسخ دادن
آخرین اخبار
تشریح جلسه نظارتی مجلس با وزیر نیرو برای بررسی ناترازی آب و برق
تاکید رئیس‌جمهوری بر تسریع بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه
گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳
پدافند هوایی در راستای تهدیدات نوپدید کارآمدی خود را توسعه دهد
تاکید رهبر معظم انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین
شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن سند آشکار دیگری از تهدیدجهانی رژیم صهیونیستی است
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ شهریور
تأکید لاریجانی بر امضای سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با وزیر امور خارجه
محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن
دیدار دبیر شورای امنیت ارمنستان با عراقچی
قالیباف اقدامات ماجراجویانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
سرلشکرموسوی: حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای عامل نگرانی برای منطقه است
اجرای۱۳ طرح ملی برای توانمندسازی زنان، دختران و خانواده‌ها
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را نباید کوچک شمرد
عارف: طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان در دستور کار دولت است