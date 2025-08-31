باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - محدثی نژاد مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: در ۵ ماهه ابتدای امسال و در بخش کالا و خدمات، ۹۸۵ پرونده تعزیراتی وارد شعب استان شده که با احتساب پرونده‌های مانده از قبل، هزار و ۲۲ پرونده مختومه شده است.

او افزود: ختم این پرونده‌ها منجر به محکومیت ۳۳ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومانی متهمان شده است.

محدثی نژاد با اشاره به اینکه در حوزه کالا و ارز ۳ هزار و ۵۱۶ پرونده وارد شعب تعزیراتی استان شده است، اظهار کرد: ۴ هزار و ۵۰ پرونده در این مدت مختومه شده که با محکومیت ۲۶۹ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومانی متهمان همراه بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه بهداشت نیز ۱۷۸ پرونده وارد شده که ۱۷۷ پرونده مختومه شده و ۳۳۰ میلیون و ۴۱۲ هزار تومان مجموع محکومیت‌ها بوده است.