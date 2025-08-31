باشگاه خبرنگاران جوان - «زونگ پی وو » سفیر چین در تهران درباره روابط ایران و چین بیان کرد: روابط دو کشور را در چهار محور شرح میدهم: نخست، موضعگیری راهبردی: چین و ایران دارای مشارکت راهبردی جامع هستند و روابط دوجانبه از آزمون تحولات بینالمللی سربلند بیرون آمده است. توسعه این روابط، یک انتخاب راهبردی مشترک برای هر دو طرف محسوب میشود. دوم، پیشینه تمدنی: چین و ایران دو تمدن باستانی با سابقهای بیش از دو هزار سال تبادلات دوستانه هستند. دو ملت از دوستی عمیق و تبادلات فرهنگی فعالی برخوردارند. از سال گذشته، نمایشگاه «شکوه ایران باستان» در پکن، شانگهای و سینکیانگ برگزار شده که پنجره جدیدی را برای درک تاریخ ایران به روی مردم چین گشوده است.
وی ادامه داد: سوم، ویژگیهای روابط کنونی: وضعیت فعلی روابط چین و ایران دارای سه ویژگی مهم است: نخست، تحت هدایت راهبردی سران دو کشور، اعتماد متقابل سیاسی همچنان در حال تعمیق بوده و تبادلات در همه سطوح نزدیک بوده است. دوم، همکاریهای عملی میان دو کشور بهطور پیوسته در حال پیشرفت است. چین همچنان جایگاه خود را بهعنوان بزرگترین شریک تجاری و بزرگترین مقصد صادراتی ایران حفظ کرده است. چین «کانال سبز» را برای صادرات محصولات کشاورزی باکیفیت ایران مانند مرکبات، سیب و عسل باز کرده و همکاریهای محلی به نکته برجسته جدیدی در همکاریهای عملی دو کشور تبدیل شده است. چین همچنان به ارائه تسهیلات و اجرای اقدامات برای سفر مردم ایران به چین ادامه میدهد. سوم، دو طرف در مناسبات چندجانبه، همکاری نزدیک خود را حفظ کرده و مشترکاً میکوشند تا صدای رسای خود را علیه یکجانبهگرایی، هژمونی و قلدری به گوش جهانیان برسانند.
سفیر چین در تهران افزود: چهارم، چهار محور حمایتی: چین بهعنوان شریک راهبردی جامع، همچنان از ایران در دفاع از حاکمیت و عزت ملی خود حمایت میکند. از مقاومت ایران در برابر هژمونی و قلدری حمایت میکند. از محافظت سیاسی ایران از حقوق و منافع مشروع خود از طریق مذاکرات، حمایت میکند؛ و از توسعه مداوم و بهبود روابط ایران با کشورهای همسایه، با پایبندی به اصل حسن همجواری، حمایت میکند.چین مایل است با ایران برای تعمیق اعتماد متقابل، تقویت همکاری، گسترش مبادلات و ارتقای توسعه پایدار و بلندمدت روابط دوجانبه همکاری کند.
زونگ پی وو بیان کرد: در مجموع، چین از اجرای این توافقنامه راضی است. با وجود تغییرات قابل توجه در وضعیت منطقهای طی سالهای گذشته، دو طرف بر مداخلات و چالشهای مختلف غلبه کرده و همکاری در زمینههای گوناگون را توسعه دادهاند. همانطور که اشاره کردم، حوزههای همکاری پیدرپی در حال گسترش است. بهعنوان مثال، همکاریهای محلی در سالهای اخیر برجسته بوده است. بهعنوان دو کشور مستقل، تبادلات و همکاریهای عادی میان چین و ایران کاملاً مشروع است و نباید مشمول تحریمهای خارجی و یکجانبه شود. من معتقدم که ما بر این مشکلات غلبه خواهیم کرد. همکاریهای محلی، که به همکاری میان استانها و شهرهای دو کشور اطلاق میشود، با همکاری در سطح مرکزی متفاوت است، زیرا در سطح محلی به وقوع میپیوندد و این امر آن را بسیار پویا و سرشار از ویژگیهای بومی میسازد. دو طرف هماهنگی خوبی میان استانها و شهرهای خود ایجاد کردهاند؛ نه تنها از لحاظ تبادل هیئتها، بلکه از منظر همکاریهای عملی. بهعنوان مثال، یک استان غربی چین با استان اردبیل در شمال غربی ایران، همکاری کشاورزی برقرار کرده و با استانداری اردبیل برای کشتی با کیفیتی بالاتر، به نفع مردم محلی، همکاری میکند.
سفیر چین خاطر نشان کرد: رئیسجمهور شی جین پینگ اشاره کردهاند که وضعیت فعلی خاورمیانه بسیار بحرانی است و این بار ثابت میکند که جهان وارد دوره جدیدی از آشفتگی و تغییر شده است. چین همواره سازنده صلح و مروج ثبات در خاورمیانه بوده است. ابتکاراتی که رئیسجمهور شی جین پینگ در پاسخ به وضعیت فعلی ارائه کردهاند، بهطور کامل موضع اصولی چین در حمایت از انصاف و عدالت را نمایان میسازد. در مورد وضعیت فعلی، مواضع ما بسیار روشن است. چین به وضوح نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ایران توسط اسرائیل را محکوم میکند. این امر بهطور جدی اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و هنجارهای اساسی روابط بینالملل را نقض کرده و کاملاً غیرقابلقبول است. جنگ نمیتواند مسئله هستهای ایران را حل کند. حملات پیشگیرانه آشکارا فاقد مشروعیت است و استفاده کورکورانه از زور، تنها به درگیریهای بیشتر و انباشت نفرت عمیقتر میانجامد. آمریکا آشکارا تأسیسات هستهای یک کشور مستقل را بمباران کرده و سابقه بدی از خود به جا گذاشته است.
وی ادامه داد: چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاحهای هستهای اهمیت قائل است و به حق مشروع ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای احترام میگذارد. ما از تلاشهای ایران برای ایجاد صلح از طریق ابزارهای دیپلماتیک قدردانی میکنیم، از ایران در حفظ روند گفتوگو با همه طرفها حمایت میکنیم و مایل هستیم به ایفای نقش سازنده در پیشبرد حل مسئله هستهای ایران و ایجاد ثبات در خاورمیانه ادامه دهیم. راه حل واقعی برای مسئله هستهای ایران نمیتواند از ریشه مسئله خاورمیانه، یعنی مسئله فلسطین، منفک باشد. فاجعه انسانی در غزه نباید ادامه یابد و مسئله فلسطین نباید دوباره به حاشیه رانده شود. جامعه بینالمللی باید اقدامات عملی مؤثرتری برای این منظور انجام دهد.در واقع، ما از حل مسئله هستهای ایران و همچنین سایر مسائل حساس از طریق راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک حمایت میکنیم. بنابراین، ما ارتباطات و تعاملات با همه طرفها، از جمله ایران، را حفظ میکنیم و کماکان از ایران برای حفظ حقوق و منافع مشروع خود از طریق گفتوگو و ابزارهای دیپلماتیک حمایت میکنیم. چین نیز به حفظ ارتباطات با همه طرفها ادامه خواهد داد و نقشی سازنده در پیشبرد حلوفصل مسالمتآمیز مسئله هستهای ایران ایفا خواهد نمود.