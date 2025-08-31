باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه آمریکایی در مقاله‌ای به بررسی نشست آتی سازمان همکاری شانگهای در چین پرداخته و آن را رویدادی توصیف کرده که هدف آن نمایش نقش چین به‌عنوان یک رهبر جهانی و وزنه‌ای در برابر نهاد‌های غربی است.

به گزارش شبکه خبری «سی‌ان‌ان»، این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که ایالات متحده تحت ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» با جنگ‌های تجاری و تغییر ائتلاف‌ها، روابط جهانی را متلاطم کرده است. مقام‌های چینی این اجلاس را بزرگ‌ترین نشست سازمان همکاری شانگهای معرفی کرده‌اند و انتظار دارند «شی جین‌پینگ» در آن، چین را به‌عنوان قدرتی باثبات و جایگزین معرفی کند.

این گزارش همچنین یادآور شده است که این نشست تنها چند روز پیش از یک رژه بزرگ نظامی در پکن برگزار می‌شود؛ رویدادی که «ولادیمیر پوتین»، «مسعود پزشکیان» و «شهباز شریف»، سران روسیه، ایران و پاکستان نیز در آن حضور خواهند داشت. این رژه قرار است توان نظامی چین را به نمایش بگذارد و نقش تاریخی آن در جنگ جهانی دوم را برجسته کند.

سی‌ان‌ان توضیح داده است که حضور پوتین در این نشست، تنها ۲ هفته پس از دیدار وی با ترامپ در آلاسکا، فرصتی برای اوست تا بر شراکت روسیه و چین تأکید کند. او در گفت‌وگویی با خبرگزاری رسمی «شینهوا» این شراکت را «نیرویی تثبیت‌کننده برای جهان» خواند و بر تعهد ۲ کشور به یک نظم چندقطبی عادلانه تأکید کرد.

اعضای سازمان همکاری شانگهای شامل چین، روسیه، هند، ایران، پاکستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان هستند که حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان و ذخایر عظیم انرژی را در اختیار دارند. این سازمان که در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد، ابتدا بر همکاری امنیتی متمرکز بود، اما سپس حوزه فعالیت خود را به تجارت، انرژی و مسائل جهانی گسترش داد.

این گزارش یادآور شده است که سازمان همکاری شانگهای در ژوئن حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرد و این موضع‌گیری را نشانه‌ای از گرایش ضدغربی بیشتر این نهاد دانست. همچنین، عضویت ایران در سال ۲۰۲۳ و بلاروس در ۲۰۲۴ به‌عنوان بخشی از تلاش‌های پکن و مسکو برای تقویت این رویکرد معرفی شده است.

سی‌ان‌ان تأکید کرده است که حضور «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند در نشست امسال، پس از خودداری از شرکت در اجلاس سال گذشته، اهمیت ویژه‌ای دارد. به نوشته این رسانه، تشدید اختلافات دهلی‌نو با واشنگتن پس از اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی ترامپ بر کالا‌های هندی، هند را به سمت نزدیکی بیشتر به چین سوق داده است.

در این گزارش همچنین به نقل از «رابیا اختر» مدیر مرکز تحقیقات امنیت، راهبرد و سیاست در دانشگاه لاهور پاکستان آمده است که «پکن می‌خواهد نشان دهد چین مهم‌ترین بازیگر در اوراسیاست و قادر است رقبای سیاسی را در یک میز بنشاند.»

سی‌ان‌ان همچنین نوشته است که نشست امسال شاهد حضور هیأت‌هایی از کشور‌های شریک و ناظر این سازمان خواهد بود؛ از جمله ترکیه، عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، قطر و کویت. همچنین «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این اجلاس حضور خواهد داشت.

این گزارش تأکید کرده است که شهر بندری تیانجین که به‌عنوان محل برگزاری این نشست انتخاب شده نیز دارای بار نمادین ویژه‌ای است؛ شهری که در قرن نوزدهم تحت نفوذ قدرت‌های استعماری قرار داشت و در جنگ جهانی دوم نیز به اشغال ژاپن درآمد.

در پایان، سی‌ان‌ان یادآور شده است که هرچند سازمان همکاری شانگهای به دلیل ناتوانی در حل اختلافات درونی با انتقاد روبه‌روست، اما این نشست فرصتی مهم برای شی جین‌پینگ و پوتین به شمار می‌رود تا روایت خود از نظم جهانی چندقطبی را تقویت کنند.

منبع: ایسنا