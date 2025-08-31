وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: صبح روز گذشته (شنبه هشتم شهریور ماه) به دعوت جناب آقای دکتر دنیامالی وزیر محترم ورزش و جوانان در نشستی صمیمی با حضور روسای کمیته‌های ملی المپیک پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی شرکت کردم.

وی افزود: در این نشست نظرات و راهکار‌های دقیقی جهت تقویت هم افزایی میان عرصه‌های ورزشی و دستگاه دیپلماسی کشور ارائه شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت: دیپلماسی ورزشی به عنوان ابزاری موثر می‌تواند جایگاه کشورمان در عرصه جهانی را ارتقا دهد و فرصت‌های نوینی برای توسعه تعاملات فرهنگی و مردمی فراهم آورد.

