ایران و جنگ ۱۲ روزه؛ نمایش قدرتی که موازنه قوا را تغییر دادمرشایمر: ایرانیها اسرائیل را ترکاندند
باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: صبح روز گذشته (شنبه هشتم شهریور ماه) به دعوت جناب آقای دکتر دنیامالی وزیر محترم ورزش و جوانان در نشستی صمیمی با حضور روسای کمیتههای ملی المپیک پارالمپیک و فدراسیونهای ورزشی شرکت کردم.
وی افزود: در این نشست نظرات و راهکارهای دقیقی جهت تقویت هم افزایی میان عرصههای ورزشی و دستگاه دیپلماسی کشور ارائه شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت: دیپلماسی ورزشی به عنوان ابزاری موثر میتواند جایگاه کشورمان در عرصه جهانی را ارتقا دهد و فرصتهای نوینی برای توسعه تعاملات فرهنگی و مردمی فراهم آورد.