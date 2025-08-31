باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم

مهمان نویسنده برنامه تلویزیونی در مورد شهادت رجایی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا یزدان پناه، نویسنده با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص  نحوه شهادت محمدعلی رجایی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
young journalists club

شهیدان رجایی و باهنر برای برملا کردن چهره نفاق زحمات بسیاری کشیدند

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
young journalists club

پیام فرماندار کارون به مناسبت آغاز هفته دولت

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
young journalists club

هفته دولت یادآور شهادت مظلومانه دولتمردان ایران است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم
۹۰۰

روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
۷۵۰

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
وقتی بوی نان سنگک در کوچه‌های آنکارا می‌پیچد + فیلم
۶۴۴

وقتی بوی نان سنگک در کوچه‌های آنکارا می‌پیچد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم
۶۰۹

 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم
۶۰۰

تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.