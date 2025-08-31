شورای دفاع و امنیت فرانسه و آلمان با صدور بیانیه‌ای خواستار برقراری فوری آتش بس در نوار غزه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از الجزیره، این شورا در این بیانیه خواستار ورود گسترده، فوری و بدون مانع کمک‌های انسانی به همه مناطق نوار غزه شد.

شورای دفاع و امنیت فرانسه و آلمان در ادامه این بیانیه تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای الحاق و اشغال دوباره سرزمین‌های فلسطین و افزایش شهرک سازی به ویژه براساس طرح E ۱ را محکوم کرد.

در پایان بیانیه این شورا آمده است: ما از حجم تلفات انسانی و گرسنگی ناشی از محاصره تحمیلی و جلوگیری از ورود کمک‌های انسانی و گسترش عملیات (رژیم) اسرائیل در نوار غزه دچار شوک شده‌ایم و با انتقال اجباری فلسطینی‌ها به شدت مخالف هستیم.

رژیم صهیونیستی پیش‌تر طرح شهرک‌سازی در منطقه «ای یک (E ۱)» در شرق بیت‌المقدس را با هدف «ضربه به پیوستگی سرزمینی کرانه باختری» و «تأسیس کشور فلسطین» تصویب کرد.

این طرح در کمیته شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی و به ریاست بزالل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم تصویب شد.

با اجرای این طرح که شمال کرانه باختری را از جنوب آن به طور کامل جدا می‌کند، ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید برای صهیونیست‌ها ساخته خواهد شد.

اسموتریچ در این جلسه، طرح اتصال شهرک «مِعَله آدومیم» به قدس اشغالی و قطع پیوستگی زمینی کرانه باختری بین «رام‌الله» و «بیت‌لحم» را «آخرین میخ بر تابوت» ایده تشکیل کشور فلسطین عنوان کرد و گفت: «(از طریق شهرک‌سازی به این شیوه) کشور فلسطین در حال محو شدن است؛ نه با شعار بلکه با عمل».

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پیش‌تر در اظهاراتی به شدت از رویکرد نظامی رژیم صهیونیستی در غزه انتقاد و تأکید کرد که راه حل نظامی برای این منطقه امکان‌پذیر نیست.

کایا کالاس گفت: اگر راه حل نظامی در غزه مفید بود، جنگ مدت‌ها پیش به پایان رسیده بود.

وی همچنین اعلام کرد که اقدام تل‌آویو در اعلام شهر غزه به عنوان منطقه جنگی، وضعیت انسانی را در این باریکه به مراتب بدتر کرده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه گفت که کشور‌های عضو این اتحادیه اقداماتی را علیه اسرائیل اتخاذ کرده‌اند.

کالاس همچنین افزود که گزینه‌هایی درباره نحوه تعامل با رژیم صهیونیستی در حال بررسی است و گفت‌و‌گو‌ها در این زمینه ادامه دارد.

با این حال، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان داشت که اختلاف‌نظر‌هایی میان کشور‌های عضو این اتحادیه در خصوص چگونگی برخورد با رژیم صهیونیستی وجود دارد.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته است به اهداف خود از این جنگ یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نوار غزه ، رژیم صهیونیستی ، جنایات جنگی ، آتش‌بس
