تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - وزارت اقتصاد طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان اقدامات مناسبی را به اجرا گذاشت. از آن جمله می‌توان به ۲۴ ساعته شدن گمرکات و تسریع و تسهیل ترخیص کالا از گمرکات اشاره کرد. ارائه بسته حمایتی برای کسب و کارها و به تعویق انداختن دریافت مطالبات مالیاتی و بیمه‌ای دولت از آن‌ها نیز از دیگر اقدامات بود.

وزارت اقتصاد با توجه به شرایط کشور، برنامه‌های عملیاتی را در راستای مانع‌زدایی از فرآیند تولید آغاز کرده است. تسهیل فرآیند ترخیص کالا و هوشمندسازی نظام مالیاتی در جهت کاهش فشار مالیاتی به مردم عادی نیز از دیگر اقدامات وزارت مورد بحث است.

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت اقتصاد که وزیر مربوطه در برنامه تلویزیونی به آن تأکید کرد، تعیین تکلیف ۸۰ درصد از مجوزهای کسب و کار است. به نحوی که جنبه تأیید یا ثبت محور بودن آن‌ها مشخص شود. واقعیت این است که بخش زیادی از مجوزهای فعلی غیرضرور هستند و باید حذف شوند. باقی مانده مجوزها حتی‌الامکان باید ثبت محور شوند و نیازی به تأیید نداشته باشند. روند صدور مجوزهایی که نیازمند تأیید هستند نیز حتی‌الامکان باید تسهیل شود.

تأکید مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور بر از بین بردن بروکراسی‌های موجود است. به نحوی که صادرات و واردات کالا و فضای کسب و کار تسهیل شود و زمینه برای تحرک اقتصادی به وجود بیاید.

عمر علی‌پور نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی طی جنگ ۱۲ روزه خوب بود و اقدامات مناسبی به اجرا گذاشته شد، تصریح کرد: بخشی از گمرکات کشور به صورت 24 ساعته فعال هستند و به ارائه خدمات می‌پردازند. به طور مثال، گمرک منطقه آزاد ماکو و گمرکات آذربایجان غربی به صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند. طی جنگ ۱۲ روزه، وزارت اقتصاد ۲۴ ساعته کردن تمامی گمرکات را در دستور کار قرار داد که امکان خوبی برای تسریع و تسهیل ترخیص کالا به وجود آورد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگرچه عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی در شرایط جنگی مناسب بود و باید مسئله 24 ساعته شدن گمرکات کشور به همین شکل تداوم یابد که در این زمینه نیز وزارت اقتصاد به خوبی عمل کرده است و این سیاست‌های مثبت در شرایط عادی نیز ادامه پیدا کرد.

او بیان کرد: وقتی می‌توانیم در شرایط جنگی به سرعت کالاها را از گمرکات ترخیص کنیم، در شرایط عادی هم این ظرفیت وجود دارد. بنابراین، باید از معطلی کالاها در گمرکات جلوگیری شود و کارها با سرعت پیش برود.

علی‌پور گفت: سیاست اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر تسهیل قوانین مناطق آزاد به نحوی که صادرات و واردات با سهولت و سرعت بیشتری صورت بگیرد، برنامه مثبتی است. ما در شرایط فعلی نیاز به عمل و اقدام داریم.

وی اظهار کرد:معتقدم که مدنی‌زاده به عنوان یک شخصیت آکادمیک آگاهی خوبی نسبت به فضای اقتصادی کشور دارد. نیاز است سیاست‌های اعلامی با سرعت بیشتری عملیاتی شوند و هر چه سریع‌تر شاهد از بین رفتن بروکراسی‌های غیرضرور باشیم و تحرک اقتصادی در کشور رخ دهد.

وی ادامه داد: به درستی وزارت اقتصاد و امور دارایی تعیین تکلیف مجوزهای کسب و کار را در دستور کار قرار داده است. باید به این موضوع نیز دقت داشته بایشم که مشکلات در این بخش فقط به مسئله صدور مجوز مربوط نیست. باید در کنار این اقدام، دیگر مشکلات را هم حل کنیم. به نحوی که تولید جان بگیرد و به اقتصاد ملی کمک کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مقررات زدایی از بخش تولید، هوشمندسازی دریافت مالیات و تسهیل ترخیص کالاها به عنوان سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد در دستور کار قرار داده است، می‌تواند در حمایت از تولید موثر باشد. تمامی این سازوکارها در نهایت به بهبود فضای کسب و کار و تولید در کشور منجر می‌شود.

علی‌پور گفت: بنده به عنوان نماینده ماکو این موضوع را می‌گویم که مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد ماکو نیازمند اعمال قوانین و سیاست‌های جدیدی هستند. به نحوی که تحرک اقتصادی در آن‌ها به وجود بیاید و بتوانند ضمن این که وضعیت خودشان بهبود پیدا می‌کند، به اقتصاد ملی نیز خدمت کنند.

این نماینده مجلس در تأکید کرد: از نظر من، اقدامات و سیاست‌های وزارت اقتصاد مثبت است. تنها نیازمند سرعت بخشیدن به اقدامات هستیم، به نحوی که در مدت زمان قابل قبولی نتایج موردنظر حاصل شود.