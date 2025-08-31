آغاز برداشت نوبرانه زیتون رودبار

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: اولین برداشت محصول نوبرانه زیتون با رقم ماری در روستای کوشک شهرستان رودبار در سطح یک هکتار انجام شده است.

به گفته او، شهرستان رودبار با سطح زیر کشت ۹۶۳۴ هکتار باغ زیتون و تعداد تقریبا ۲۲ هزار بهره بردار، ۱۳درصد باغات زیتون کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان افزود: سطح زیر کشت بارور زیتون ۹۴۶۰ هکتار بوده و پیش بینی می‌شود در سال جاری ۱۶ تا ۱۸ هزار تن محصول سبز از باغات شهرستان برداشت شود.

محمدی تصریح کرد: اولین برداشت محصول زیتون با رقم ماری آغاز می‌شود و با رقم روغنی تا اواخر آذر ادامه خواهد داشت.

او همچنین ارقام کشت شده داخلی در شهرستان رودبار را شامل زرد، شنگه، ماری، فیشمی، روغنی و... دانست و گفت: ارقام خارجی کشت شده نیز شامل آربیکن، مانزانیلا، کرونایکی و کراتینا هستند.

منبع روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان