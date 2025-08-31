باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک با حضور در مرکز سنجش فدراسیون دوچرخه سواری ضمن بازدید از امکانات و تجهیزات این مرکز از اردوی دوچرخه سواران نوجوان اعزامی به بازی‌های آسیایی بحرین بازدید کرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در ابتدا با ابراز خوشحالی از حضور در جمع این دوچرخه سواران نوجوان اظهار داشت: نام کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین را «سفیران امید» انتخاب کرده‌ایم، چرا که شما امید آینده این سرزمین هستید؛ نه تنها در حوزه ورزش، بلکه در تمامی عرصه‌ها. شما نسلی هستید که آینده ایران را خواهد ساخت و روز‌های خوبی را در کشور عزیزمان خواهید دید و تجربه خواهید کرد.

علی نژاد ادامه داد: البته این مسیر نیازمند تلاش است. اگر تلاش کنید، بی‌تردید اتفاقات خوب رقم خواهد خورد. همین که امروز در اینجا حضور دارید، نشان‌دهنده آن است که شما انسان‌هایی پرتلاش هستید. قطعاً افراد زیادی بودند که علاقه‌مند بودند در جایگاه امروز شما قرار بگیرند، اما این امکان برای شان فراهم نشده است. شما با تلاش خود و حمایت خانواده‌تان توانسته‌اید به اردوی تیم ملی راه یابید. اکنون نیز در اختیار فدراسیون قرار گرفته‌اید و مربیان و مسئولان فدراسیون با تمام توان در حال تلاش هستند تا در نهایت شما موفق و افتخار آفرین باشید.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه به باور ما، شما همین حالا نیز قهرمان هستید، زیرا در مسیر تلاش قرار دارید. افزود: اساساً اعتقاد ما این است که فرآیند رشد و کوشش، از نتیجه نهایی مهم‌تر است.

علی نژاد با اشاره به تصمیم کمیته ملی المپیک مبنی بر اعزام تیم کامل دوچرخه سواری به بازی‌های آسیایی بحرین گفت: نگاه ما در کمیته ملی المپیک بر آن بوده است که سه دختر و سه پسر با بالاترین ظرفیت ممکن در این رویداد اعزام شوند. دلیل این تصمیم آن بود که نشان دهیم تلاش شما را ارج می‌نهیم، به آن توجه داریم و از نظر فنی نیز شرایطی را برایتان فراهم می‌کنیم تا در رقابت با حریفان، از تمامی ظرفیت‌ها بهره‌مند شوید.

وی ادامه داد: در بازی‌های آسیایی هانگژو، علی لبیب تنها نماینده دوچرخه‌سواری کشورمان بود و با اختلافی جزئی، مقام چهارم را کسب کرد. عملکرد ایشان بسیار ارزشمند بود، اما به دلایلی امکان اعزام رکاب‌زنان بیشتر فراهم نشد. با این حال، تلاش کردیم در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، تیم کامل دوچرخه‌سواری را اعزام کنیم.

دکتر علی نژاد اظهار داشت: چه مدال کسب کنید و چه نکنید، از نظر ما شما برنده هستید؛ زیرا، شما سرمایه و آینده این کشور هستید و ما، به‌عنوان بزرگ‌ترها، وظیفه داریم حمایت کامل خود را از شما دریغ نکنیم. اگر در این مسیر باقی بمانید، همواره برنده خواهید بود. برنده واقعی کسی نیست که مدال بر گردن دارد؛ انسان می‌تواند شکست بخورد، اما همچنان برنده باشد، زیرا در حال رشد و یادگیری است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به فضای دوستانه بازی‌های آسیایی بحرین افزود:در مسابقات بحرین، شما در فضایی جدید قرار خواهید گرفت، با افراد و ملیت‌های مختلف آشنا خواهید شد، ارتباط برقرار خواهید کرد و به‌عنوان سفیران شایسته ایران، نشان خواهید داد که کشور عزیزمان تا چه اندازه اصیل و ارزشمند است. در این مسیر ما تلاش می‌کنیم حمایت کاملی داشته باشیم.

در ادامه دکتر اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ضمن تشکر از بازدید و حضور دبیرکل کمیته ملی المپیک، بیان کرد: در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با ۶ ورزشکار در مسابقات رشته جاده (مواد استقامت جاده، تایم تریل انفرادی و تایم تریل میکس تیمی) شرکت خواهیم کرد و امیدوار هستیم با کسب مدال‌های خوش رنگ، پاسخگوی اعتماد و حمایت‌های ارزشمند کمیته ملی المپیک باشیم.

وی افزود: در این رقابت‌ها، به طور کلی مسابقات رشته پیست برگزار نمی‌شود. اما با یک تیم کامل در هر دو بخش دختران و پسران در مسابقات جاده حضور خواهیم داشت.

اسدی گفت: در بازی‌های آسیایی ناگویای ۲۰۲۶ ژاپن نیز در تمامی رشته‌های جاده، پیست و کراس کانتری شرکت خواهیم کرد.