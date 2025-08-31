دبیرکل کمیته ملی المپیک با حضور در محل فدراسیون دوچرخه سواری از مرکز سنجش و اردوی تیم ملی نوجوانان اعزامی به بازی‌های آسیایی بحرین بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک با حضور در مرکز سنجش فدراسیون دوچرخه سواری ضمن بازدید از امکانات و تجهیزات این مرکز از اردوی دوچرخه سواران نوجوان اعزامی به بازی‌های آسیایی بحرین بازدید کرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در ابتدا با ابراز خوشحالی از حضور در جمع این دوچرخه سواران نوجوان اظهار داشت: نام کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین را «سفیران امید» انتخاب کرده‌ایم، چرا که شما امید آینده این سرزمین هستید؛ نه تنها در حوزه ورزش، بلکه در تمامی عرصه‌ها. شما نسلی هستید که آینده ایران را خواهد ساخت و روز‌های خوبی را در کشور عزیزمان خواهید دید و تجربه خواهید کرد.

علی نژاد ادامه داد: البته این مسیر نیازمند تلاش است. اگر تلاش کنید، بی‌تردید اتفاقات خوب رقم خواهد خورد. همین که امروز در اینجا حضور دارید، نشان‌دهنده آن است که شما انسان‌هایی پرتلاش هستید. قطعاً افراد زیادی بودند که علاقه‌مند بودند در جایگاه امروز شما قرار بگیرند، اما این امکان برای شان فراهم نشده است. شما با تلاش خود و حمایت خانواده‌تان توانسته‌اید به اردوی تیم ملی راه یابید. اکنون نیز در اختیار فدراسیون قرار گرفته‌اید و مربیان و مسئولان فدراسیون با تمام توان در حال تلاش هستند تا در نهایت شما موفق و افتخار آفرین باشید.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه به باور ما، شما همین حالا نیز قهرمان هستید، زیرا در مسیر تلاش قرار دارید. افزود: اساساً اعتقاد ما این است که فرآیند رشد و کوشش، از نتیجه نهایی مهم‌تر است.

علی نژاد با اشاره به تصمیم کمیته ملی المپیک مبنی بر اعزام تیم کامل دوچرخه سواری به بازی‌های آسیایی بحرین گفت: نگاه ما در کمیته ملی المپیک بر آن بوده است که سه دختر و سه پسر با بالاترین ظرفیت ممکن در این رویداد اعزام شوند. دلیل این تصمیم آن بود که نشان دهیم تلاش شما را ارج می‌نهیم، به آن توجه داریم و از نظر فنی نیز شرایطی را برایتان فراهم می‌کنیم تا در رقابت با حریفان، از تمامی ظرفیت‌ها بهره‌مند شوید.

وی ادامه داد: در بازی‌های آسیایی هانگژو، علی لبیب تنها نماینده دوچرخه‌سواری کشورمان بود و با اختلافی جزئی، مقام چهارم را کسب کرد. عملکرد ایشان بسیار ارزشمند بود، اما به دلایلی امکان اعزام رکاب‌زنان بیشتر فراهم نشد. با این حال، تلاش کردیم در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، تیم کامل دوچرخه‌سواری را اعزام کنیم.

دکتر علی نژاد اظهار داشت: چه مدال کسب کنید و چه نکنید، از نظر ما شما برنده هستید؛ زیرا، شما سرمایه و آینده این کشور هستید و ما، به‌عنوان بزرگ‌ترها، وظیفه داریم حمایت کامل خود را از شما دریغ نکنیم. اگر در این مسیر باقی بمانید، همواره برنده خواهید بود. برنده واقعی کسی نیست که مدال بر گردن دارد؛ انسان می‌تواند شکست بخورد، اما همچنان برنده باشد، زیرا در حال رشد و یادگیری است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به فضای دوستانه بازی‌های آسیایی بحرین افزود:در مسابقات بحرین، شما در فضایی جدید قرار خواهید گرفت، با افراد و ملیت‌های مختلف آشنا خواهید شد، ارتباط برقرار خواهید کرد و به‌عنوان سفیران شایسته ایران، نشان خواهید داد که کشور عزیزمان تا چه اندازه اصیل و ارزشمند است. در این مسیر ما تلاش می‌کنیم حمایت کاملی داشته باشیم.

در ادامه دکتر اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ضمن تشکر از بازدید و حضور دبیرکل کمیته ملی المپیک، بیان کرد: در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با ۶ ورزشکار در مسابقات رشته جاده (مواد استقامت جاده، تایم تریل انفرادی و تایم تریل میکس تیمی) شرکت خواهیم کرد و امیدوار هستیم با کسب مدال‌های خوش رنگ، پاسخگوی اعتماد و حمایت‌های ارزشمند کمیته ملی المپیک باشیم.

وی افزود: در این رقابت‌ها، به طور کلی مسابقات رشته پیست برگزار نمی‌شود. اما با یک تیم کامل در هر دو بخش دختران و پسران در مسابقات جاده حضور خواهیم داشت.
اسدی گفت: در بازی‌های آسیایی ناگویای ۲۰۲۶ ژاپن نیز در تمامی رشته‌های جاده، پیست و کراس کانتری شرکت خواهیم کرد.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، ناگویا
خبرهای مرتبط
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
دیدار رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری با رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک
برگزاری اختتامیه دوره آموزشی تربیت سفیران جوان المپیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
مقر کنفدراسیون کبدی آسیا تا ۲ ماه آینده به ایران منتقل می‌شود
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
آغاز دوباره تمرینات پرسپولیس
آلاوس ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ کشتی سیمئونه در گرداب
ستاره منچستریونایتد به چلسی پیوست
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
آخرین اخبار
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
ابراهیمی: استرس بازیکنان جوان در مسابقات کافا از بین می‌رود
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آغاز دوباره تمرینات پرسپولیس
آلاوس ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ کشتی سیمئونه در گرداب
ستاره منچستریونایتد به چلسی پیوست
مقر کنفدراسیون کبدی آسیا تا ۲ ماه آینده به ایران منتقل می‌شود
چلسی زیر قول و قرار با بایرن مونیخ زد
فرار منچستریونایتد از کابوسی دوباره در دقیقه ۹۷/ شوک به تاتنهام با نخستین شکست فصل + فیلم
نتایج ضعیف تن هاخ با لورکوزن ادامه دارد/ پیروزی لایپزیش و اشتوتگارت مقابل حریفان
انتصاب رئیس جدید انجمن پدل استان تهران با حکم رئیس هیأت تنیس
آمریکا مقابل بلندقامتان ایران به زانو درآمد
چلسی ۲ - ۰ فولام/ آبی‌های لندن آماده جنگیدن برای قهرمانی + فیلم
وحید امیری از پرسپولیس جدا شد
فرید زرینه: زمان بازگشت خدابنده‌لو بعد از معاینات بالینی مشخص می‌شود
دیدار رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری با رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک
تداوم درخشش نماینده شطرنج کشورمان در مسابقات بین المللی فجیره/ دومی طباطبایی در پایان دور ششم
قطعی شدن مدال برنز برادران عالمیان در مسابقات چک
سپاهان به دیدار النجف عراق می‌رود
جلالی: به من ماموریت بدهید تا نورالهی و ترابی را به تیم ملی برگردانم/ کافا آورده فنی ندارد
باشگاه پرسپولیس به محرومیت افشین پیروانی اعتراض کرد
فسخ یکطرفه بازیکن اتفاقی دوباره برای پرسپولیس/ قرمز‌ها شکایت کردند