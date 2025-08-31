انحراف قطار مسافری در مصر؛ حداقل ۳ کشته و ۹۴ زخمی

در پی خارج شدن قطار مسافری از ریل در مصر دست کم ۳ تن کشته و ۹۴ نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - مقامات مصری اعلام کردند که یک قطار مسافری روز شنبه در غرب مصر از ریل خارج شد و حداقل سه نفر کشته و ۹۴ نفر دیگر زخمی بر جای گذاشت. این جدیدترین مورد از حوادث ریلی در این کشور در سال‌های اخیر است.

مقامات راه‌آهن در بیانیه‌ای اعلام کردند این قطار در مسیر حرکت از استان مدیترانه‌ای غربی «مطروح» در ساحل شمالی کشور به سمت قاهره، از ریل خارج شد. هفت واگن آن از خط خارج شدند که دو واگن واژگون شدند.

وزارت بهداشت در بیانیه جداگانه‌ای آمار تلفات را اعلام کرد و افزود ۳۰ آمبولانس برای انتقال مجروحان به بیمارستان‌ها اعزام شده‌اند. مقامات راه‌آهن گفتند برای تعیین علت انحراف، تحقیقاتی آغاز شده است.

انحراف و تصادف قطار در مصر، جایی که یک سیستم ریلی فرسوده همچنین از مدیریت نادرست رنج می‌برد، رایج است. در اکتبر گذشته، یک لوکوموتیو به انتهای یک قطار مسافری در حال حرکت به سمت قاهره در جنوب مصر برخورد کرد و حداقل یک نفر را کشت و چندین نفر دیگر را زخمی کرد.

در سال‌های اخیر، دولت ابتکاراتی برای بهبود سیستم ریلی خود اعلام کرده است. رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی در سال ۲۰۱۸ گفت که برای بازسازی اساسی شبکه ریلی کشور، حدود ۲۵۰ میلیارد پوند مصری (معادل ۱۳/۸ میلیارد دلار) مورد نیاز خواهد بود.

منبع: اسوشیتدپرس

