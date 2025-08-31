مجموعه تلویزیونی «آتش‌نشان‌ها» که درامی اکشن و پرتنش درباره زندگی روزمره و عملیات‌های نیرو‌های آتش‌نشانی و امدادی است، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «آتش‌نشان‌ها» سریالی درام و اکشن است که به نمایش زندگی حرفه‌ای و شخصی اعضای ایستگاه شماره ۵۱ آتش‌نشانی شهر شیکاگو می‌پردازد. این سریال که در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ تولید شده، تمرکز ویژه‌ای بر مأموریت‌های پرخطر آتش‌نشانان و نیرو‌های امدادی دارد و چالش‌های جسمی و روحی آنان را به تصویر می‌کشد.

داستان‌های اپیزودیک سریال به زندگی فردی، روابط عاطفی، مشکلات خانوادگی و تصمیمات سخت این قهرمانان می‌پردازد و موضوعاتی مانند شجاعت در مواجهه با خطر، همبستگی گروهی و فداکاری برای نجات جان دیگران را برجسته می‌کند.

«آتش‌نشان‌ها» توسط کارگردانان مطرحی، چون رضا تبریزی، مت ارل بیسلی، لیزا رابینسون و استفن کراگ هدایت شده است. در این مجموعه تلویزیونی، بازیگرانی همچون تیلور کینی در نقش افسر کِلی سوِریده، کارا کیلمِر در نقش مسئول فوریت‌های پزشکی سیلوِی برت و دیوید آیگنبرگ حضور دارند.

گفتنی است پخش این سریال از ۵ شهریور شروع شده و هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش می‌شود و تکرار آن در ساعت ۱۱ صبح روز بعد روی آنتن می‌رود.

