باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «ستاره‌های زمین» در شب‌های ماه ربیع‌الاول مهمان خانه‌های مخاطبان این شبکه خواهد بود.

این برنامه با هدف تبلیغ و ترویج جلسات خانگی قرآن کریم، هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

کارشناسی برنامه «ستاره‌های زمین» بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدمصطفی حسینی» است که با ارائه راهکارها و آموزش‌های مفید، تلاش می‌کند فرهنگ برپایی جلسات خانگی قرائت قرآن را در بین عموم مردم و فعالان قرآنی گسترش دهد.

«ستاره‌های زمین» به عنوان الگویی ارزشمند، مسیر تازه‌ای برای ارتقاء انس با قرآن کریم و توسعه فعالیت‌های دینی و فرهنگی در خانواده‌ها و جامعه اسلامی فراهم می‌آورد.